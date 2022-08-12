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    • Ekonomi
    • 12.08.2022 10:08
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    • 12.08.2022 10:14
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    Son dakika: Haziran ayı sanayi üretim rakamları açıklandı!

    Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

    Sanayi üretimi rakamları açıklandı!

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye'de sanayi üretimi, haziranda aylık bazda yüzde 1,3, yıllık bazda yüzde 8,5 arttı.

    Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %7,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %10,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,6 arttı.

    SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI
    Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Haziran ayı sanayi üretim rakamları açıklandı!
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