Tarımda yeni model | Ekonomi haberleri

Tarım Bakanlığı, 'kent tarımı' modeliyle şehirlerde taze ve ucuz sebzeye erişimin sağlanmasını hedeflerken, yeni destekleme modeliyle de ekim öncesi izin, ayni destek ve hasat sonrası fark ödemesi uygulamalarını hayata geçirecek. 'Kent tarımı' modeliyle üretim ve tüketim merkezleri yakınlaştırılacak. Destekler sadeleştirilecek.







KONUT PİYASASI MASAYA YATIRILDI

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin 6'ncı toplantısının ana gündemini gıda ve konut fiyatlarına yönelik alınan önlemler oluşturdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında gerçekleşen toplantıda ayrıca organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için atılacak adımlar konusunda karara varıldı. Nebati, "Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik tedbirleri değerlendirdik" dedi. (Barış ŞİMŞEK)

'12 KAT KREDİ KULLANDIRDIK'

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, üreten, yatırım yapan, istihdam yaratan her bir müşterinin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. TOBB Finansmana Erişim İstişare Toplantısı'nda konuşan Çakar, geçen yıl 30 Temmuz itibarıyla bankacılık sektörünün kullandırdığı kredi toplamının 137 milyar lira olduğunu anlattı. Bu yıl aynı dönemde 1.1 trilyon lira kredi kullandırıldığını aktaran Çakar, "Firmalara kullandırılan kredi 901 milyar lira, geçen yıl bu rakam 70 milyar liraydı. Geçen senenin 12 katı oranında kredi kullandırmış durumdayız" dedi.





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