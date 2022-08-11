Kripto paralarda ABD rüzgarı! Bitcoin coştu, ethereum fırladı! İşte son durum

Kripto Para dünyası ABD'den gelen enflasyon verisiyle yön bulmaya başladı. Uzun zamandır istikrarsız seyreden kripto paralar büyük güç kaybetmiş, yatırımcılarına devasa zararlar açmıştı. Bitcoin 69 bin dolardan sert düşüş gerçekleştirip 20 bin doların altına sarkmıştı.
Tarihi zirvelerinden henüz çok uzakta olan kripto paralara bir müjdeli haber ABD ekonomisinden geldi. ABD'de enflasyon aylık bazda yüzde 0 yıllık bazda ise yüzde 8,5'e gerilemiş oldu.
Fed'in almış olduğu aksiyonların işe yaraması olarak yorumlansa da yaz mevsimi nedeniyle oluşan durağan fiyatlar, enerji fiyatlarındaki gerileme gibi sebepler de enflasyonu geçici olarak nötr hale getirmiş olabilir.
Fed'in Eylül ayında yapacağı toplantıya dair faiz beklentileri henüz değişmezken yıllık bazda enflasyon yine yüksek seyrediyor. Fed'in hedeflerine gerileyene kadar bu yıl yüzde 1 oranında daha faiz artırımı yapılması beklentiler dahilinde bulunuyor.
YATIRIM YAPARKEN DİKKAT EDİN
Kripto paralar geçici haber trafikleriyle ani fiyat hareketleri gerçekleştirse de büyük tabloya bakıldığında henüz ABD tarafında olumlu olabilecek kuvvetli gelişmeler yaşanmadı. Kripto paralardaki küçük yükselişler genelde Boğa tuzağı olabiliyor ve sonrasında hızla düşüş gerçekleşebiliyor.