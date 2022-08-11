Kripto paralarda ABD rüzgarı! Bitcoin coştu, ethereum fırladı! İşte son durum

Fed'in almış olduğu aksiyonların işe yaraması olarak yorumlansa da yaz mevsimi nedeniyle oluşan durağan fiyatlar, enerji fiyatlarındaki gerileme gibi sebepler de enflasyonu geçici olarak nötr hale getirmiş olabilir.

Fed'in Eylül ayında yapacağı toplantıya dair faiz beklentileri henüz değişmezken yıllık bazda enflasyon yine yüksek seyrediyor. Fed'in hedeflerine gerileyene kadar bu yıl yüzde 1 oranında daha faiz artırımı yapılması beklentiler dahilinde bulunuyor.