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    • Ekonomi
    • 11.08.2022 09:22
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    • 11.08.2022 09:22
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    CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın bugün ne kadar? 11 Ağustos 2022 gram altın kaç TL?

    Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler altın ne kadar sorusuna cevap aramaya başladı. aftanın ilk günü itibariyle başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde altın fiyatlarını takip ediyor. İşte canlı altın fiyatları ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    11 Ağustos 2022 CANLI ALTIN FİYATLARI!

    Altın fiyatları 11 Ağustos Perşembe günü yani bugün en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Haftaya değerini muhafaza ederek başlayan altın fiyatları yeni günde de zirvedeki seyrini sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Altın artacak mı? Gram, çeyrek altın ne kadar? İşte merak edilenler...

    11 AĞUSTOS CANLI ALTIN FİYATLARI

    ALTIN FİYATLARI ARTACAK MI?

    Altın fiyatlarıyla ilgili olarak uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından altın hakkında yapılan açıklamada , "Gram altın/TL'de 1020-1040 aralığında dalgalanma yaşandı. "TL'yi nasıl değerlendiririm" soruları soruluyor. Şu anda ekonomiye destek vermek için elindeki altınını sat, yerine koyabilirsin. Dolar/TL kuru 18 lira, gram altın 1030 lira seviyesindeydi. Daha alt rakamlardan almak için fırsat kollamaya devam ediyoruz. Ağustos içinde düşüşleri teknik olarak beklemeye devam edeceğiz, ülke ekonomisine de kazançlı bir şekilde destek vermeyi sürdüreceğiz. Borsa'ya geçiyoruz dolar satıp, tekrar TL'yi de koyduk, bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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    Haberler Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın bugün ne kadar? 11 Ağustos 2022 gram altın kaç TL?
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