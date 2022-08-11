İlk 7 ayda hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ihracat rekoru: 12,4 milyar dolar!

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Temmuz 2022'de 12,4 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatına imza attı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,4 artarak 18,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bu yılın ocak-temmuz döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 19,1 artarak 144,4 milyar dolara taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat değeri ise 248 milyar doları aştı.
Temmuz 2021'de 1 milyar 692 milyon dolarlık ihracat yapan hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de bu yılın aynı döneminde yüzde 4,1 azalışla 1 milyar 622 milyon dolarlık ihracata imza attı.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Temmuz 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 12 milyar 411 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatına ulaştı.
Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,1 milyar dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 137 milyon dolarla Bursa, 118 milyon dolarla İzmir takip etti. Sektörün bu yılın ocak-temmuz döneminde gerçekleştirdiği 12,4 milyar dolarlık ihracatın 8,5 milyar doları İstanbul'dan, 1 milyar doları Bursa'dan ve 890 milyon doları İzmir'den gerçekleştirildi.