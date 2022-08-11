İlk 7 ayda hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe ihracat rekoru: 12,4 milyar dolar!

Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, Ocak-Temmuz 2022'de ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6 artışla 12 milyar 411 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle sektör tüm zamanların en yüksek ocak-temmuz ihracatına ulaştı.

Sektörün geçen ay gerçekleştirdiği ihracatın 1,1 milyar dolarlık kısmı İstanbul'dan yapıldı. İstanbul'u, 137 milyon dolarla Bursa, 118 milyon dolarla İzmir takip etti. Sektörün bu yılın ocak-temmuz döneminde gerçekleştirdiği 12,4 milyar dolarlık ihracatın 8,5 milyar doları İstanbul'dan, 1 milyar doları Bursa'dan ve 890 milyon doları İzmir'den gerçekleştirildi.