Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Gıda güvenliği için 3 talimat

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu.

    Gıda güvenliği için 3 talimat
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu.

    Erdoğan, gıda güvenliğinin sağlanması, vatandaşın daha ucuz ve sağlıklı meyve-sebze tüketmesi için çiftçinin elektrik faturaları, sulama birlikleri ve orman köylüleri ile ilgili 3 önemli talimat verdi.

    Üreticiyi sıkıntıya sokan elektrik kesintilerine çözüm bulunacak. Gerekirse sulama birlikleri yeni bir yapılanmaya gidecek. Orman köylüsü rahatlatılacak.

    Zübeyde YALÇIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Muharrem İnce ’ince’ doğradı! Merdan Yanardağ...
    Haberler Ekonomi Gıda güvenliği için 3 talimat
        SON DAKİKA