Gıda güvenliği için 3 talimat

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan AK Parti MKYK'nın en önemli gündem maddesi gıda güvenliği ile Türkiye'nin tarım politikaları oldu.
Erdoğan, gıda güvenliğinin sağlanması, vatandaşın daha ucuz ve sağlıklı meyve-sebze tüketmesi için çiftçinin elektrik faturaları, sulama birlikleri ve orman köylüleri ile ilgili 3 önemli talimat verdi.
Üreticiyi sıkıntıya sokan elektrik kesintilerine çözüm bulunacak. Gerekirse sulama birlikleri yeni bir yapılanmaya gidecek. Orman köylüsü rahatlatılacak.
Zübeyde YALÇIN
Erdoğan, gıda güvenliğinin sağlanması, vatandaşın daha ucuz ve sağlıklı meyve-sebze tüketmesi için çiftçinin elektrik faturaları, sulama birlikleri ve orman köylüleri ile ilgili 3 önemli talimat verdi.
Üreticiyi sıkıntıya sokan elektrik kesintilerine çözüm bulunacak. Gerekirse sulama birlikleri yeni bir yapılanmaya gidecek. Orman köylüsü rahatlatılacak.
Zübeyde YALÇIN