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    93 bin işçi aranıyor! En çok eleman alınan ve açık bulunan meslekler

    Yılbaşından bu yana 853 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR’da halen 93 bin 710 açık iş bulunuyor. Alımlarda imalat ve hizmetler sektörü öne çıkıyor. İşte en çok eleman alınan ve açık bulunan meslekler...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    93 bin işçi aranıyor

    İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.

    İŞKUR aracılığıyla Temmuz ayında 84 bin 180, Ocak-Temmuz döneminde ise 823 bin 187 işe yerleştirme gerçekleşti. İlk 7 ayda en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.



    İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Temmuz'da 154 bin 619, Ocak- Temmuz döneminde ise 1 milyon 329 bin oldu.

    En fazla açık iş sektörler itibarıyla 547 bin 88 ile imalat sanayii sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.



    BU MESLEKLERE DİKKAT!
    İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 853 bini aşkın kişi işe yerleşti. Halen İŞKUR'da 93 bin 710 aşkın açık iş bulunuyor.

    En çok 19 bin 672 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 665 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 116 kişiyle satış danışmanı/ uzmanı, 2 bin 84 kişiyle makineci (dikiş), bin 572 kişiyle ön muhasebeci takip ediyor.

    Özel sektör bin 513 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 416 konfeksiyon işçisi, bin 382 garson, bin 268 özel güvenlik görevlisi arıyor.




        İŞTE İLK 20


        MESLEK AÇIK İŞ

        Beden işçisi (Genel) 19.672

        Temizlik görevlisi 3.665

        Satış danışmanı/uzmanı 2.116

        Makineci (Dikiş) 2.084

        Ön muhasebeci 1.572

        Gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı 1.513

        Konfeksiyon işçisi 1.416

        Garson (Servis Elemanı) 1.382

        Özel güvenlik görevlisi (Silahsız) 1.268

        Şoför-Yük taşıma 1.080

        Çağrı merkezi müşteri temsilcisi 1.036

        Ambar/Depo görevlisi 1.008

        Elektrikçi (Genel) 878

        Forklift operatörü 826

        Aşçı 807

        Paketleme işçisi 768

        Büro memuru (Genel) 693

        Bulaşıkçı (Stevard) 678

        Kasiyer 649

        Beden işçisi (Temizlik) 646



        50 AYIN EN DÜŞÜK İŞSİZLİK ORANI: YÜZDE 10.3
        Türkiye'de         işsizlik oranı Haziran'da yüzde 10.3 olarak gerçekleşirken, bu rakam Mayıs 2018'den bu yana en düşük işsizlik oranı olarak dikkati çekti.

        İşsiz sayısı, Haziran'da bir önceki aya kıyasla 136 bin kişi azalarak 3 milyon 541 bin kişi oldu.

        Yüzde 47.8'lik istihdam oranı ise ikinci en yüksek istihdam oranı olarak dikkati çekti.
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