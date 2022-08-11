93 bin işçi aranıyor! En çok eleman alınan ve açık bulunan meslekler

İşsizliğin azaltılmasını ve işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesini amaçlayan İŞKUR, istihdama aracılık etmeye devam ediyor.
İŞKUR aracılığıyla Temmuz ayında 84 bin 180, Ocak-Temmuz döneminde ise 823 bin 187 işe yerleştirme gerçekleşti. İlk 7 ayda en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe 'imalat' alanında; mesleklere göre ise sırasıyla 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde gerçekleşti.
İŞKUR'un işverenlerden aldığı açık iş sayısı Temmuz'da 154 bin 619, Ocak- Temmuz döneminde ise 1 milyon 329 bin oldu.
En fazla açık iş sektörler itibarıyla 547 bin 88 ile imalat sanayii sektöründe gerçekleşirken, mesleklere göre ise 'satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi' mesleklerinde görüldü.
BU MESLEKLERE DİKKAT!
İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 853 bini aşkın kişi işe yerleşti. Halen İŞKUR'da 93 bin 710 aşkın açık iş bulunuyor.
En çok 19 bin 672 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 665 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 116 kişiyle satış danışmanı/ uzmanı, 2 bin 84 kişiyle makineci (dikiş), bin 572 kişiyle ön muhasebeci takip ediyor.
Özel sektör bin 513 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 416 konfeksiyon işçisi, bin 382 garson, bin 268 özel güvenlik görevlisi arıyor.