93 bin işçi aranıyor! En çok eleman alınan ve açık bulunan meslekler





BU MESLEKLERE DİKKAT!

İŞKUR aracılığıyla, yılbaşından bu yana ise 853 bini aşkın kişi işe yerleşti. Halen İŞKUR'da 93 bin 710 aşkın açık iş bulunuyor.



En çok 19 bin 672 kişiyle beden işçisi aranırken; 3 bin 665 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 116 kişiyle satış danışmanı/ uzmanı, 2 bin 84 kişiyle makineci (dikiş), bin 572 kişiyle ön muhasebeci takip ediyor.



Özel sektör bin 513 gazaltı (Mıg-Mag) kaynakçısı, bin 416 konfeksiyon işçisi, bin 382 garson, bin 268 özel güvenlik görevlisi arıyor.