Anneye 316 TL

Sigortalı kadınlara doğum borçlanması ve analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği imkanları sunan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emzirme ödeneğiyle de katkı vermeye devam ediyor.
Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği ile ailelere 316 lira destek sağlanıyor. 2020'de 108 milyon 652 bin 664, 2021'de ise 115 milyon 984 bin 712 lira emzirme ödeneği veren SGK, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 291 bin 649 rapora karşılık 91 milyon 747 bin 507 lira ödeme yaptı.
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından yapılan bu yardım, kamu görevlilerine ise kurumlarınca ödeniyor.
NASIL ALINIYOR?
Emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4a'lı, 4b'li sigortalı adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması, prim borcunun bulunmaması gerekiyor.
Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilen emzirme ödeneği ile ailelere 316 lira destek sağlanıyor. 2020'de 108 milyon 652 bin 664, 2021'de ise 115 milyon 984 bin 712 lira emzirme ödeneği veren SGK, bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 291 bin 649 rapora karşılık 91 milyon 747 bin 507 lira ödeme yaptı.
SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara SGK tarafından yapılan bu yardım, kamu görevlilerine ise kurumlarınca ödeniyor.
NASIL ALINIYOR?
Emzirme ödeneği verilebilmesi için, 4a'lı, 4b'li sigortalı adına doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması, prim borcunun bulunmaması gerekiyor.