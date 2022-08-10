Fiyat İstikrarı Komitesi'nden flaş karar: Yeni adımlar atılacak!

Fiyat İstikrarı Komitesinin 6'ncı toplantısı dün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında gerçekleştirildi. Nebati, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplantıda alınan kararlara ilişkin bilgi verdi.
Bakan Nebati, "Gıda ürünlerinde arz güvenliğini güçlendiren stratejik ürünlere ilişkin çalışmalar ile konut piyasasına yönelik alınan tedbirleri değerlendirerek organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi için adımların atılması konusunda karar kıldık." ifadesini kullandı.
Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada da Komite toplantısında güncel enflasyon gelişmelerinin ve son dönemde enflasyona etki eden unsurların ele alındığı belirtildi.