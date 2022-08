Yeni kariyer sistemiyle öğretmenlerin gelirleri artıyor!

TÜM CİHAZLAR TEK NUMARADA

Turkcell, Tek Numara ve Çoklu Cihaz teknolojilerini uygulamaya geçirdi. Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Tek Numara ve Çoklu Cihaz servisleriyle müşterilerimize telefonlarından bağımsız bir iletişim altyapısı sunmayı hedefledik. Müşterilerimiz sahip oldukları tek numara ile telefonlarını evde bırakıp diğer akıllı cihazlarla da ses ve data iletişimlerini yapmaya devam edebilecek" dedi.



299 LİRAYA UÇURACAK

Anadolujet, 1 Aralık 2022 ile 15 Ocak 2023 arasında tüm iç hat uçuşlarında 299 liradan başlayan fiyatlarla avantajlı biletleri satışa sundu. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular, 9 ve 10 Ağustos 2022'de satın alacakları biletlerle 1 Aralık 2022-15 Ocak 2023 tarihleri arasında her şey dahil tek yön 299 liradan başlayan fiyatlarla uçuş olanağı elde edecek.



TARIM KREDİ'DE FİYATLAR DÜŞECEK

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin de Et ve Süt Kurumu (ESK), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) gibi uygun fiyata satış yaparak vatandaşı rahatlatacağını duyurdu. Önceki gün gerçekleşen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci tarım ile ilgili sunum yaptı. Bakan Kirişci, tahıl üretiminde Türkiye'nin Avrupa'da birinci olduğunu belirtti ve tarımda üretimin dijitalleşeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ESK ve AOÇ'un dar gelirlilerin alım gücünü yükseltmeye yönelik gıda ürünlerinde fiyat indirimleri uygulamasının Tarım Kredi Kooperatifleri'nde de hayata geçirilmesini istedi. Fatma GÖKSU



DANA ETİ DE UCUZLAYACAK

Kuzu etinden sonra dana etinde de indirim geliyor. Başkan Erdoğan, Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yüzde 25'lik kuzu eti indiriminin dana eti için de yapılması gerektiğini söyledi.



AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1.15 TRİLYONA ULAŞTI

İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2022 itibarıyla, yıl sonuna göre yüzde 23.7 artırarak 1.15 trilyon lira seviyesine yükseltti. Kredi hacmi de yüzde 26.8 artarak 652.1 milyar lira oldu. Genel Müdür Hakan Aran, "Ekonomimize desteğimizi sürdürerek, kaynaklarımızı ülkemiz için tahsis etmeye devam ettik" dedi.



GELİRLERİNİ YÜZDE 28.1 ARTIRDI

Türk Telekom, yılın ilk yarısında konsolide gelirlerini yüzde 28.1 artırarak 20 milyar 203 milyon liraya ulaştırdı. Şirketin FAVÖK'ü 8 milyar 519 milyon, konsolide net kârı 1 milyar 953 milyon lira oldu. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Beklenenden daha yüksek FAVÖK ve gelir büyümesi kaydettik" dedi.



İLK YARIDA NET KâRI 10 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Vakıfbank, 2022'nin ilk yarısında aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artırarak 1.3 trilyon liraya yükseltti. 10 milyar 19 milyon lira net kâr elde eden Vakıfbank'ın Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla finansman desteğimiz 965 milyar liraya ulaştı" dedi.



ELEKTRİK FAZLASI İNDİRİM OLACAK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde yaptığı düzenlemeyle sanayicinin ihtiyacının iki katından fazla ürettiği lisanssız güneş enerjisini 48 milyon aboneye ücretsiz dağıtma kararı aldı. Böylece elektrik birim fiyatlarında bir düşüş olması da beklenirken, sanayici ise düzenlemeye tepki gösterdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, düzenlemenin sanayici açısından büyük bir haksızlığa sebep olacağını ifade ederken, "Planlanan bu değişikliğin bir kez daha gözden geçirilmesi gerekir" dedi. Barış ŞİMŞEK



ORMAN KÖYLÜSÜNE FATURA YOK

Orman Genel Müdürlüğü, 2019'da başlattığı Güneş Enerjisinden Elektrik Üretim Projesi kapsamında, 35 ilde 82 köyde 806 haneye 1486,6 kw gücünde üretim yapabilen sistemleri hayata geçirdi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2020'de pilot bölge olarak Afyonkarahisar'ın Şuhut ile Konya'nın Ilgın ve Gökbudak ilçelerinde 100'er kilovatsaat gücünde 2 güneş enerjisi santrali kurulduğunu, köylülerin elektrik ihtiyacının santrallerden karşılandığını, fazla enerjinin ise satılarak köy bütçesine yıllık ortalama 70 bin lira kaynak sağlandığını açıkladı.

