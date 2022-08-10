Türkiye’nin 2023 İhracat Vizyonu Kayseri’de konuşuldu

Panelde konuşan T.C. Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, "Türkiye 1980 yılında 24 Ocak'ta ihracata dayalı kalkınma ve büyüme yapısına geçti. 2002 yılından itibaren ihracattaki büyüme çok hızlandı. İhracatımız 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 32,8'lik artışla 205 milyar dolar seviyelerine ulaştı. İhracatımızın 250 milyar dolar olacağına dair şüphemiz hiç olmadı. 2023'te hedeflerin çok üstene çıkan bir rakama ulaşacağız. Ağustos ayı için de güzel bir rakam açıklayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Volkan Ağar konuşmasını şöyle sürdürdü: "2023 yılını değerlendirirken ihtiyatlı davranıyoruz. Avrupa ve Amerika'nın sıkılaştırıcı para politikasından dolayı ülkeler içe kapanık bir strateji izleyecek. Finansman ve tedarik sıkıntıları Türkiye ihracatını küresel olarak etkiliyor. Dünyayla entegre olan bir ülkeyiz. Bunlardan Türkiye mutlaka etkilenecek. Fakat unutmamalıyız ki Türkiye'nin dinamik ve esnek yapısı bu etkileri de azaltacaktır. Pandemi döneminde dahi ürün eksikliği çekmediğimiz, hatta bunların ihracatçısı konuma geldiğimiz bir kriz dönemi yaşadık ve tecrübe ettik. Ayrıca yardım taleplerini karşılayan bir ülke olduk. Doğal gaz sıkıntıları yaşandığı bu dönemde çimento, cam, seramik, tekstil gibi sektörlerde üretimde azalmalar yaşandı. Öngörülmeyen uluslararası krizler ya da savaşlar ülkeleri tedbirler almaya zorluyor. Biz bu krizleri fırsata çevirme konusunda da esnek davranıyor ve gelişmeleri takip ediyoruz. Ülkeler tedbirler alacaktır, fakat ihracatımızın 250 milyar dolar hedefini etkileyeceğini düşünmüyoruz. Hatta daha önce de belirttiğimiz gibi, hedefimizin daha da üstüne koyacağız."

Volkan Ağar, "Türkiye'nin ihracat performansını arttırmaya devam ettiğini görüyoruz. Paritedeki gerileme ihracat rakamlarında 7,96 milyon dolar bir kayıp görmemize neden oldu. Parite düşmemiş olsaydı, bu rakam artı haneye yazılacaktı" dedi.

"PAZAR VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ İHRACATI İÇİN YENİ DESTEKLER GELECEK"

İhracatın arttırılması için ise pazar ve ürün çeşitliliğinin yanı sıra katma değerli üretime dönük yatırımlar yapılmasının şart olduğunun altını çizen Ağar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri çok yakından takip eden aktif bir bakanlığız. Pazar çeşitliliği, katma değeri yüksek ürün çeşitliliği, finansman destekleri konusunda neler yapılacağı sürekli gündemimizde. Yeni dönemde bu çeşitliliği sağlayacak, yatırım, finansman destekleri rakamlarını açıklayacağız. Karar taslağını Cumhurbaşkanı'mıza sunduk, çok kısa süre sonra bu gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız. Şimdilik bu desteklerin yüzde 20 oranından yüzde 70'lere, hatta Ticaret Bakanlığı'nın da bazı ihracat kalemlerine sağlayacağı destekle yüzde 75 seviyelerine çıkacağını söyleyebilirim. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için kurulan konsorsiyumla da sinerji yaratarak ihracatlarını arttırmaları için yapılandırmaları güçlendiriyoruz. Bunlarda da fuar, pazarlama alanlarında önemli destekler sağlanacak. İhracatçılarımıza son olarak ise, katma değerli ürünlere yönelmeleri, e-ihracat konusunda çalışmaları, ürün ve pazar çeşitliliğini değerlendirmeleri yönünde çağrımız olacak."