İhtiyacı olana ayda 600 lira! Gecikmeden başvur, daha uzun süre al: İşte geri ödemesiz desteğin detayları

KİME, NE KADAR ÖDENİYOR?

Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 450 lira ve altı olanlara 600 lira, 450 lira ile 911,15 lira arasında olanlara 550 lira, 911,15 ile 1.372,30 lira arasında olanlara 500 lira, 1.372,30 lira ile 1.833,45 lira arasında olanlara 450 lira aylık ödeme yapılıyor.

KİMLER KAPSAM DIŞI?

Başvuran kişinin; Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, yerleşim adresinin yurt dışında olması, 18 yaşından küçük olması, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınmıyor.