İhtiyacı olana ayda 600 lira! Gecikmeden başvur, daha uzun süre al: İşte geri ödemesiz desteğin detayları

Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi. 'Aile Destek Programı' ile ihtiyaç sahibi hanelere aylık 600 liraya varan nakdi desteğin yolu açıldı. Yeni program kapsamında ilk ödemeler yapılırken, başvurular da e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.
Başvuran aileler, Haziran 2022-Mayıs 2023 dönemi arasında, en fazla 12 aylık ödeme dönemi ile sınırlı olmak üzere, 450-600 lira arasında değişen aylık yardımdan yararlanabiliyor. Destekten yararlanmak için tek şart var. O da hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liradan az olması… İşte Aile Destek Programı hakkında bilinmesi gerekenler…
NASIL BAŞVURABİLİYOR?
Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi, doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na da yapılabiliyor.