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    • Ekonomi
    • 10.08.2022 09:12
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    • 10.08.2022 09:12
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    10 Ağustos benzine indirim var mı? 1 LT benzin, motorin TL oldu? Opet, Shell, BP, Total, Aytemiz güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

    Güncel indirimli akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. 10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim uygulanacak. Bu gelişmelerin ardından gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Arama motorlarında, "10 Ağustos benzine indirim var mı? 1 LT benzin TL oldu? Sorusu merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    10 Ağustos benzine indirim var mı? 1 LT benzin, motorin TL oldu? Opet, Shell, BP, Total, Aytemiz güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda psikolojik sınır olan 100 doların altına düşmesi ile birlikte akaryakıtta indirim haberleri gelmeye başladı. Motorine 1 TL indirim uygulandı. Gözler benzin fiyatlarına çevrildi. Peki, 10 Ağustos benzine indirim var mı? 1 LT benzin, motorin TL oldu? Opet, Shell, BP, Total, Aytemiz güncel indirimli akaryakıt fiyatları!

    BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

    10 Ağustos Çarşamba gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,00 TL indirim uygulanacak. Benzin ve LPG fiyatlarında indirim ya da zam beklenmiyor.

    İşte güncel akaryakıt fiyatları:

    10 Ağustos İstanbul Akaryakıt Fiyatları

    İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.06 TL

    İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 23.41 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı: 11.35 TL

        10 Ağustos Ankara Akaryakıt Fiyatları

        Ankara Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

        Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.46 TL

        Ankara LPG litre fiyatı 11.37 TL

        10 Ağustos İzmir Akaryakıt Fiyatları

        İzmir Benzin litre fiyatı: 20.17 TL

        İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 23.52 TL

        İzmir LPG litre fiyatı 11.04 TL
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        Haberler Ekonomi 10 Ağustos benzine indirim var mı? 1 LT benzin, motorin TL oldu? Opet, Shell, BP, Total, Aytemiz güncel indirimli akaryakıt fiyatları!
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