KESİNLEŞİYOR! TOGG fiyatları ne kadar, 2023 fiyat listesi belli oldu mu? TOGG nasıl satın alınır, ön siparişler başladı mı?

TOGG fiyat listesi 2022 belli oldu mu? TOGG sedan fiyatı ne kadar, özellikleri nelerdir sorularının yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması beklenen yerli otomobil hakkındaki bilgiler, son gelişmeler oldukça merak ediliyor. Sosyal medyada dolaşan fiyat bilgisinin ardından araştırmalar hız kazandı. Peki, TOGG fiyatları ne kadar, 2023 fiyat listesi belli oldu mu? TOGG nasıl satın alınır, ön siparişler başladı mı? İşte detaylar!
TOGG FİYATLARI NE KADAR?
TOGG fiyat listesi henüz açıklanmadı fakat soyal medyada dolaşan bazı haberlere göre, yurt içi pazarda emsalleri 1,6 milyon liradan başlayan TOGG için teşvik olmadan satılsa dahi fiyatının 1,5 milyon lira olacağı iddia ediliyor.
Türkiye'nin yerli otomobilinde artık geri sayım başladı. Önceki gün bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Togg'un geliştirdiği elektrikli otomobil 29 Ekim'de banttan inmeye başlayacak.
Togg, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak.
Süreç tüm hızıyla devam ederken, Togg cephesinde önemli bir viraj geride kaldı.
Yapılan açıklamaya göre, Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze'de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk prototip bataryasının üretim ve testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.