KESİNLEŞİYOR! TOGG fiyatları ne kadar, 2023 fiyat listesi belli oldu mu? TOGG nasıl satın alınır, ön siparişler başladı mı?

HEDEF 20 GWS ÜRETİM KAPASİTESİ

Temmuz ayında proje bazlı devlet yardımı alan Siro, 10 yıl boyunca toplamda 30 milyar TL yatırım yapacak.

Şirketin ürettiği batarya hücreleri 15 GWs kapasiteli, batarya modül ve paketi ise 19.8 GWs kapasiteli olacak.

Siro'nun öngörülen nitelikli personel sayısı 400, öngörülen ilave istihdamı ise 2 bin 200 şeklinde.

Siro'nun, 2031 yılı itibarıyla yıllık 20 GWs'lık üretim kapasitesiyle bölgenin lider enerji depolama oyuncularından biri olmayı, temiz enerjinin yaygınlaştırılmasına, karbon emisyonlarının azaltılmasına, dolayısıyla sürdürülebilir dünyaya katkıda bulunmayı hedeflediğini de aktaralım.

2 FARKLI GÜÇ SEÇENEĞİ SUNACAK

Togg'un ilk etapta üretip satışına başlayacağı elektrikli otomobil C-SUV segmentinde yer alıyor.

Otomobilin 150 kW ve 300 kW olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak.

Güçlü versiyon dört tekerlekten çekiş sistemi ile, gücü düşük versiyon ise iki tekerlekten çekiş şeklinde alıcısı ile buluşacak.

Dört tekerlekten çekişli seçenekte tam şarj ile 500 km menzil değeri elde etmek mümkün olacak. Giriş versiyonda ise menzil değeri azami 300 km kadar olacak.