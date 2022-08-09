Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi sonrası ev fiyatlarında artış hızı yavaşladı! İşte fiyatı düşüren 5 neden

Konut fiyatları son 1 yıldır rekor hızda artış gösteriyor. Maliyetler, kur etkisi, düşük arz ve artan talebin uçurduğu fiyatlar, konutun yeniden bir yatırım aracı olmasını sağladı. Ancak son dönemde konut fiyat artışının hız kestiği gözlemleniyor.
Endeksa'nın verilerine göre, Türkiye genelinde haziran sonu itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 182 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 liraya, ortalama konut satış fiyatı ise 1 milyon 317 bin 288 liraya çıktı.
Fiyat artışlarında ay bazında mayısta zirvenin görüldüğü, sonra artış oranlarının düşüş eğilimine girdiği belirtildi. Uzmanlara göre, son dönemde fahiş şekilde artan fiyatların artış hızı kesildi, piyasadaki fiyatlar reel rakamlara geldi.
ARTIŞ HIZI DÜŞÜYOR
Konut fiyatlarının düşmediğini ancak artış hızının yavaşladığını belirten MasterTürk Grubu Başkanı Gökhan Taş, "Konut alıcısının kıtlık psikolojisiyle ev almaya koştuğu bir 7 ay vardı. Şimdi ise afaki artan konut fiyatlarının reele dönmeye başladığını söyleyebiliriz. Örneğin, bir sitede son satılan 3 dairenin ortalama fiyatı 8 milyon ise 9 milyon isteyen alıcı 8'e düşürüyor fiyatı. Konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesiyle tüketicinin ulaşamıyor olması da fiyat artış hızının kesilmesini sağladı" diye konuştu.