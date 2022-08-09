Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi sonrası ev fiyatlarında artış hızı yavaşladı! İşte fiyatı düşüren 5 neden





NAKİT VARSA EV AL DÖNEMİ

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Başkanı Hakan Akdoğan, para politikalarında sıkılaştırma olmasının, kredi musluğunun kısılmasının talebi düşürdüğünü ve bu durumun ev fiyat artış hızını yavaşlattığını belirtti. Akdoğan, "Nakit paran varsa ev al dönemi başladı. Ev fiyatlarında artış eski hızında olmayacak" dedi.



1- Konut fiyatlarında artış hızının düşmesinde konut kredilerine gelen sınırlamanın etkisi büyük. Kredili alımlar eskisi gibi yüksek oranlarda değil. Bu da artış hızını kesti.



2- Artık konut fiyatlarında pazarlık payı da oluşmaya başladı, çünkü alıcı sayısı azaldı. Ev sahiplerinin istedikleri rakam değil, alıcının teklifi önemli hale geldi.



3- Ev fiyatlarının son 1-1.5 yılda fahiş artması sebebiyle konut alıcı kitlesi de daraldı. Vatandaş ev almaktan vazgeçince talep dengelendi ve fiyat artışı hız kesti. Afaki artan ev fiyatları alıcı bulamayınca fiyatlar reele dönmeye başladı.



4- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacağını açıklamasının ardından piyasaya yeni arzın geleceğinin beklentisiyle vatandaş beklemeye geçti. Dev projenin adı bile fiyatların gerilemesinde etkisi büyük oldu.



5- Piyasada dolaşmaya başlayan ev fiyatlarının zirve yaptığı ve bundan sonra artık daha fazla artmayacağı söylentileri de fiyat artışının hız kesmesine neden oldu.