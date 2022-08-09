Hemen e-devletten kontrol edin! SGK-PTT-VGM ve İŞKUR'dan 3000 TL ile 15.000 TL arasında paranızı karşılıksız alın!

Devletin tüm vatandaşlar bağlamında sunmuş bulunduğu bu yardımları geri alabileceksiniz. Burada paranızı alabilmek istiyorsanız kesinlikle e-devlet üzerinden sorgulama yapmalısınız. Bu sorgulama adımını başarılı bir şekilde tamamladığınız vakit tam da talebinize makul bir şekilde paranızı anında alabilmeniz de olası olacaktır. Çalışan çalışmayan vatandaşlara ayrı, hasta, yaşlı, engelli vatandaşlara ayrı gereksinim sahibi dul ve yetimlere ayrı, bayanlara ve erkeklere ayrı oluşturulan ödemelere dair bütün liste haberimizde.