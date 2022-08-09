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    • Ekonomi
    • 09.08.2022 09:05
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    • 09.08.2022 09:05
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    Hemen e-devletten kontrol edin! SGK-PTT-VGM ve İŞKUR'dan 3000 TL ile 15.000 TL arasında paranızı karşılıksız alın!

    Devletten vatandaşlara yeni bir destek daha geldi! Kreş, yol, cenaze, doğum ve eğitim gibi pek çok vatandaşa yardım hedefiyle oluşturulmuş ödemeler yapılıyor. SGK içeriğinde oluşturulmuş olan ödemelerin birçoğu hak sahipleri doğrultusundan alınmamış ya da unutulmuş durumda. Unutulduğu ya da alınmadığı amacıyla aracı kurumlarda ödenekler bekletiliyor durumdadır.

    takvim.com.tr
    3000 TL ile 15.000 TL arasında paranızı karşılıksız alın

    Devletin tüm vatandaşlar bağlamında sunmuş bulunduğu bu yardımları geri alabileceksiniz. Burada paranızı alabilmek istiyorsanız kesinlikle e-devlet üzerinden sorgulama yapmalısınız. Bu sorgulama adımını başarılı bir şekilde tamamladığınız vakit tam da talebinize makul bir şekilde paranızı anında alabilmeniz de olası olacaktır. Çalışan çalışmayan vatandaşlara ayrı, hasta, yaşlı, engelli vatandaşlara ayrı gereksinim sahibi dul ve yetimlere ayrı, bayanlara ve erkeklere ayrı oluşturulan ödemelere dair bütün liste haberimizde.

    Hangi Yardımlar Var?

    Aracı kurumlarda bekletilen ödenekler kapsamında yeni doğum yapmış olan vatandaşlara tanınmış ödenekler ile birlikte yaşlı, kadın, erkek, hasta ve ailelere oluşturulan pek çok ödenek bulunuyor. Bu ödemeler alınmadığı amacıyla hesaplarda bekletiliyor. Her yıl oluşturulan bu yardımlardan pek çok vatandaş habersizdir. Habersiz oldukları amacıyla ödeneklerini hesaplarından alamıyorlar.

    Devletin yapmış bulunduğu yardımlar arasında tespit edilen cenaze yardımı ile emzirme yardımı, diş ödemeleri, ilaç ödemeleri ve yol yardımları vatandaşlar doğrultusundan tanınmıyor durumdadır. SGK kapsamında rastgele bir yardımınız olup olmadığını yalın bir şekilde e-devletinize girerek öğrenebilirsiniz.

        Bakanlık Tarafından Yapılan Yardımlar Nelerdir?

        Aile bir gün çalışma ve Sosyal hizmetler bakanlığı doğrultusundan yardım etmeye muhtaç vatandaşlara destek yardımları vardır. İŞKUR üzerinden ya da SGK üzerinden yardım etmeye muhtaç vatandaşlara bu yardımlar ulaştırılmaya çalışılıyor. Binlerce yardım etmeye muhtaç vatandaşın bu ödemelerden habersiz olduğundan ötürü yatırılmış olan paralar hesaplarında kalıyor.

        E-devlet hesapları üzerinden adınıza herhangi ödeme olup olmadığını araştırarak paranızı bir an evvel çekmeniz gerekiyor. Süt parası, çeyiz ödemesi, kreş yardımı, bakıcı ödemesi, iş görmezlik ödemesi, toplu prim ödemesi doğum izni ödemesi eğitim desteği, yol yardım ödemesi, doğum parası ödemesi, cenazeye yardım ödemesi gibi pek çok ödeme yapılıyor. SGK üzerinden de sorgulama yaparak ödenekleriniz ile ilgili bilgi sahibi olarak paranızı çekebilirsiniz. E-devlet parolası amacıyla PTT şubelerinden destek alabilirsiniz.

        Nakit para yardımı ödenekleri

        Çalışan çalışmayan vatandaşlara ayrı, hasta, yaşlı, engelli vatandaşlara ayrı gereksinim sahibi dul ve yetimlere ayrı, bayanlara ve erkeklere ayrı oluşturulan ödemelere dair bütün liste şöyle;

        Doğum yardımı parası

        Muhtaçlık maaşları

        65 yaş üstü maaşlar

        Kira yardımı ödenekleri

        Çocuk yardımı ödenekleri

            Dul bayanlara yardımlar

            Sosyal destek yardım ödenekleri

            Eşi cezaevine giren bayanlara verdiği sosyal yardım ve maaşlar

            Eğitim öğretim (takvim.com.tr) takviyeleri

            Engelli raporu olanlara maaşlar

            Evde bakım parası ödemeleri

            Elektrik Tüketim Desteği

            Afet yardımları

            Şartlı gebelik amacıyla verdiği parasal ve ayni yardımlar

            Bayramlık ve besin yardımı

            Kırtasiye Eğitim Yardımı

            Proje destek yardımları

            Sağlık takviyeleri

            Tıbbi malzeme yardımı

            Bebek maması ve bez yardımı

            Gıda takviyeleri

            Yakacak takviyeleri

            Kıyafet yardımı

            Yatalak hasta bezi yardımları
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            Haberler Ekonomi Hemen e-devletten kontrol edin! SGK-PTT-VGM ve İŞKUR'dan 3000 TL ile 15.000 TL arasında paranızı karşılıksız alın!
                SON DAKİKA