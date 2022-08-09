Hemen e-devletten kontrol edin! SGK-PTT-VGM ve İŞKUR'dan 3000 TL ile 15.000 TL arasında paranızı karşılıksız alın!

Devletin tüm vatandaşlar bağlamında sunmuş bulunduğu bu yardımları geri alabileceksiniz. Burada paranızı alabilmek istiyorsanız kesinlikle e-devlet üzerinden sorgulama yapmalısınız. Bu sorgulama adımını başarılı bir şekilde tamamladığınız vakit tam da talebinize makul bir şekilde paranızı anında alabilmeniz de olası olacaktır. Çalışan çalışmayan vatandaşlara ayrı, hasta, yaşlı, engelli vatandaşlara ayrı gereksinim sahibi dul ve yetimlere ayrı, bayanlara ve erkeklere ayrı oluşturulan ödemelere dair bütün liste haberimizde.
Hangi Yardımlar Var?
Aracı kurumlarda bekletilen ödenekler kapsamında yeni doğum yapmış olan vatandaşlara tanınmış ödenekler ile birlikte yaşlı, kadın, erkek, hasta ve ailelere oluşturulan pek çok ödenek bulunuyor. Bu ödemeler alınmadığı amacıyla hesaplarda bekletiliyor. Her yıl oluşturulan bu yardımlardan pek çok vatandaş habersizdir. Habersiz oldukları amacıyla ödeneklerini hesaplarından alamıyorlar.
Devletin yapmış bulunduğu yardımlar arasında tespit edilen cenaze yardımı ile emzirme yardımı, diş ödemeleri, ilaç ödemeleri ve yol yardımları vatandaşlar doğrultusundan tanınmıyor durumdadır. SGK kapsamında rastgele bir yardımınız olup olmadığını yalın bir şekilde e-devletinize girerek öğrenebilirsiniz.