TOKİ ŞANLIURFA IĞDIR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - KAZANAN İSİM LİSTESİ! Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ kura çekilişi ile vatandaşlar ilk defa ev sahibi olma fırsatını yakalıyor. Bugün Şanlıurfa ve Iğdır'da ucuz konut projesi kapsamında kura çekilişi gerçekleşti. Peki, Peki Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ ŞANLIURFA IĞDIR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ...
ŞANLIURFA VE IĞDIR TOKİ KURA SONUÇLARI
TOKİ kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.
TOKİ PARA İADESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?
TOKİ genel olarak para iadelerini 5 iş günü sonrasında yapmaya başlıyor. Yani sayılan günler arasında Cumartesi ve Pazar ile 1 Mayıs gibi resmi tatilllerin olması durumunda bu tarihler atlanarak gün hesabı gerçekleştirilecek.