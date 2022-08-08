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    • Ekonomi
    • 08.08.2022 15:26
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    • 08.08.2022 15:30
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    TOKİ ŞANLIURFA IĞDIR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - KAZANAN İSİM LİSTESİ! Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

    TOKİ kura çekilişi ile ev sahibi yapmaya devam ediyor. Son olarak . Iğdır Merkez Karaağaç Mahallesi 337 konut ile Şanlıurfa Akçakale ilçesi Atatürk Mahallesi 314 adet konut kura ile bugün sahiplerini buldu. Peki Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ ŞANLIURFA IĞDIR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ...

    takvim.com.tr
    TOKİ ŞANLIURFA IĞDIR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - KAZANAN İSİM LİSTESİ!

    TOKİ kura çekilişi ile vatandaşlar ilk defa ev sahibi olma fırsatını yakalıyor. Bugün Şanlıurfa ve Iğdır'da ucuz konut projesi kapsamında kura çekilişi gerçekleşti. Peki, Peki Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte TOKİ ŞANLIURFA IĞDIR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ...

    ŞANLIURFA VE IĞDIR TOKİ KURA SONUÇLARI

    TOKİ kura sonuçları açıklandığında aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz.

    TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

    TOKİ PARA İADESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

    TOKİ genel olarak para iadelerini 5 iş günü sonrasında yapmaya başlıyor. Yani sayılan günler arasında Cumartesi ve Pazar ile 1 Mayıs gibi resmi tatilllerin olması durumunda bu tarihler atlanarak gün hesabı gerçekleştirilecek.

        Para iadesi için başvuru sahiplerinin kimlik belgeleri ile şahsen TOKİ başvuru parası yatırdıkları banka şubesini ziyaret etmeleri yeterli olacak.

        Yani başvuru parası hangi şubeye yatırıldıysa o şubeden sadece parayı yatıran kişinin kimlik belgesi ile başvuru yapılarak paranın iadesi alınacak.
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        Haberler Ekonomi TOKİ ŞANLIURFA IĞDIR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - KAZANAN İSİM LİSTESİ! Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?
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