TOKİ ŞANLIURFA IĞDIR KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - KAZANAN İSİM LİSTESİ! Şanlıurfa 2+1 125 adet Iğdır 337 adet TOKİ kura çekilişi sonuçları açıklandı mı?

TOKİ PARA İADESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

TOKİ genel olarak para iadelerini 5 iş günü sonrasında yapmaya başlıyor. Yani sayılan günler arasında Cumartesi ve Pazar ile 1 Mayıs gibi resmi tatilllerin olması durumunda bu tarihler atlanarak gün hesabı gerçekleştirilecek.