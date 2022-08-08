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    • Ekonomi
    • 08.08.2022 11:35
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    • 08.08.2022 11:35
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    Letgo, Arabam.com,Vava Cars, Araba Sepeti kapanacak mı, neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurulu'ndan son dakika açıklama!

    2. el satışı yapan online ticaret firmaları hakkında son dakika gelişme yaşandı. Rekabet Kurulu, artan 2. el araç fiyatları sonrası harekete geçti. Vtaandaşların şikayetleri üzerine harekete geçen Rekabet Kurulu'ndan son dakika karar geldi. Rekabet Kurulu'nun soruşturma kararında şu ifadelere yer verildi: "Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı." denildi. Peki, Letgo, Arabam.com,Vava Cars, Araba Sepeti kapanacak mı, neden soruşturma açıldı? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Letgo, Arabam.com,Vava Cars, Araba Sepeti kapanacak mı?

    Rekabet kurulu, ikinci el araba alım satımı yapan 4 internet sitesine soruşturma başlattığını duyurdu. Bu gelişmeler üzerine arama motorlarında, "Letgo, Arabam.com,Vava Cars, Araba Sepeti kapanacak mı, neden soruşturma açıldı?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte konuyla alakalı son gelişmeler haberimizde!

    Rekabet Kurulu, artan 2. el araç fiyatları sonrası harekete geçti. Vatandaşlardan gelen şikayetleri mercek altına alan Kurul, alım-satım yapan firmalarla ilgili yaptığı ön araştırma karara bağladı. Buna göre, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

    Rekabet Kurulu'nun soruşturma kararında şu ifadelere yer verildi:

    "Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

        MADDE 4'Ü İHLAL ETTİKLERİ İDDİASI KARARA BAĞLANDI

        Çevrim içi platformlar üzerinden ikinci el binek araç alım, satımında faaliyet gösteren Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş.'nin çeşitli uygulamalar ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettikleri iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

        BULGULAR CİDDİ VE YETERLİ

        Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.07.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-33/528-M sayı ile karar verdi."
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        Haberler Ekonomi Letgo, Arabam.com,Vava Cars, Araba Sepeti kapanacak mı, neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurulu'ndan son dakika açıklama!
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