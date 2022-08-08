Letgo, Arabam.com,Vava Cars, Araba Sepeti kapanacak mı, neden soruşturma açıldı? Rekabet Kurulu'ndan son dakika açıklama!

Rekabet kurulu, ikinci el araba alım satımı yapan 4 internet sitesine soruşturma başlattığını duyurdu. Bu gelişmeler üzerine arama motorlarında, "Letgo, Arabam.com,Vava Cars, Araba Sepeti kapanacak mı, neden soruşturma açıldı?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte konuyla alakalı son gelişmeler haberimizde!
Rekabet Kurulu, artan 2. el araç fiyatları sonrası harekete geçti. Vatandaşlardan gelen şikayetleri mercek altına alan Kurul, alım-satım yapan firmalarla ilgili yaptığı ön araştırma karara bağladı. Buna göre, Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.
Rekabet Kurulu'nun soruşturma kararında şu ifadelere yer verildi:
"Arabam Com İnternet ve Bilgi Hizmetleri A.Ş., Vava Cars Turkey Otomotiv A.Ş., Araba Sepeti Otomotiv Bilişim Danışmanlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Letgo Mobil İnternet Servisleri ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.