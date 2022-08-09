Düşük faizli konut kredisi desteği ile kelepir konut satışı! Ziraat Bankası bu evleri 260 bin TL'ye, 450 bin TL'ye satıyor!

260.000 TL ve 450.000 TL altında ev alabilmek isteyen vatandaşlara büyük fırsat! Kelepir fiyatlar ile daire satın alabilmek isteyen milyonlarca birey bankaların yayınlamış bulunduğu güncel gayrimenkul listelerini takip ediyor. Son olarak ise Ziraat Bankası gayrimenkul listelerinin güncellemiş durumdadır.
260.000 TL'ye Ziraat Bankası'ndan İcralık Satılık Ev!
Erzurum'un Aziziye mevkiinde tespit edilen bir konutun 260.000 TL'ye satışa çıkması çoğu vatandaşı heyecanlandırdı. Bu ev Ziraat Bankası'nın ihalesi ile satışa çıktı. İlan amacıyla bankanın müşterileri öneri verebileceklerdir.
E-ihale tekniği ile müracaat ederek kanıtları satın alabiliyorsunuz. Ev alabilmek isteyen fakat çok çok bütçesi bulunmayan vatandaşlar kendilerine en yakın olan Ziraat Bankası şubelerine müracaat yapabilirler.