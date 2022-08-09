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    • Ekonomi
    • 09.08.2022 14:24
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    • 09.08.2022 14:24
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    Düşük faizli konut kredisi desteği ile kelepir konut satışı! Ziraat Bankası bu evleri 260 bin TL'ye, 450 bin TL'ye satıyor!

    Yeni listeye göre 260 bin TL ile 450 bin TL'ye evler satışa çıkarıldı. Türkiye'nin en büyük bankalarından birisi olan Ziraat Bankası müşterilerin evler için teklif verebileceklerini belirtmiştir. Hem de bu evler amacıyla düşük faizli olan konut kredilerinden müşterilerinin yararlanabileceğini duyurmuştur. Müşterilerin kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerine gitmeleri ve müşteri temsilcilerine icralık evler amacıyla teklif vermek istediklerini söylemeleri yeterlidir.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası bu evleri 260 bin TL’ye, 450 bin TL’ye satıyor!

    260.000 TL ve 450.000 TL altında ev alabilmek isteyen vatandaşlara büyük fırsat! Kelepir fiyatlar ile daire satın alabilmek isteyen milyonlarca birey bankaların yayınlamış bulunduğu güncel gayrimenkul listelerini takip ediyor. Son olarak ise Ziraat Bankası gayrimenkul listelerinin güncellemiş durumdadır.

    260.000 TL'ye Ziraat Bankası'ndan İcralık Satılık Ev!

    Erzurum'un Aziziye mevkiinde tespit edilen bir konutun 260.000 TL'ye satışa çıkması çoğu vatandaşı heyecanlandırdı. Bu ev Ziraat Bankası'nın ihalesi ile satışa çıktı. İlan amacıyla bankanın müşterileri öneri verebileceklerdir.

    E-ihale tekniği ile müracaat ederek kanıtları satın alabiliyorsunuz. Ev alabilmek isteyen fakat çok çok bütçesi bulunmayan vatandaşlar kendilerine en yakın olan Ziraat Bankası şubelerine müracaat yapabilirler.

        Düşük Faizli Konut Kredisi Desteğine Başvuru Nasıl Yapılır?

        Müşterilerin kendilerine en yakın Ziraat Bankası şubelerine gitmeleri ve müşteri temsilcilerine icralık evler amacıyla öneri vermek istediklerini söylemeleri yeterlidir. Taşınmazın muhammen bedelinin yüzde altısı kadarını teminat olarak yatırmaları gerekiyor. Sonrasında banka şubesinde gayrimenkul satış şartnamesini imzalamaları gereklidir.

        Sonrasında müşterilerin cep telefonlarına gelecek olan şifre ile Ziraat Bankası'nın sitesine girmeleri gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra ev amacıyla öneri verilmesi prosedürünü tamamlamaları gerekiyor. Böylece düşük konut kredisi konusu ile ilgili son derece ayrıcalıklı fırsatları elde ederek, olabildiğince düşük faizli bir şekilde kredi kullanmak da olası olmaktadır.

        Bankadan İcralık Ev Satın Alım Süreci Nasıl İşler?

        Eskiye kıyasla bundan sonra daha basit bir bankadan icralık ev alım süreci geçirebilirsiniz. Eskiden ihale ilanları gazetelerden takip edilirken bundan sonra bunun amacıyla özel yapılan siteler ile devlete bağlı ilan.gov.tr ve e-satış UYAP gibi devlet siteleri bulunuyor.

            İhale sonunda bankadan icralık evi kazandığınızı düşünürsek, daha evvel ödemiş olduğunuz yüzde 20 oranındaki teminat tutarının mahsup edildikten sonra kalan yüzde 80'lik alanı ödemeniz gerekecektir. Bu ödemeyi anında orada da yapabilirsiniz ama isterseniz önünüzde 10 günlük bir ödeme süreci var, kullanabilirsiniz. Ödemelerinizi tamamlamanız sonunda ihaleye husus bankadan satılık icralık ev sizin olacaktır.
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            Haberler Ekonomi Düşük faizli konut kredisi desteği ile kelepir konut satışı! Ziraat Bankası bu evleri 260 bin TL'ye, 450 bin TL'ye satıyor!
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