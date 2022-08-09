Düşük faizli konut kredisi desteği ile kelepir konut satışı! Ziraat Bankası bu evleri 260 bin TL'ye, 450 bin TL'ye satıyor!

Bankadan İcralık Ev Satın Alım Süreci Nasıl İşler?

Eskiye kıyasla bundan sonra daha basit bir bankadan icralık ev alım süreci geçirebilirsiniz. Eskiden ihale ilanları gazetelerden takip edilirken bundan sonra bunun amacıyla özel yapılan siteler ile devlete bağlı ilan.gov.tr ve e-satış UYAP gibi devlet siteleri bulunuyor.