TOGG fiyatları ne kadar, 2023 fiyat listesi belli oldu mu? KESİNLEŞİYOR! TOGG nasıl satın alınır, ön siparişler başladı mı?

Yerli otomobil TOGG için geri sayım başladı. 2023'te aracın yollara çıkacağı işaret ediliyor ancak fiyatı konusunda ki belirsizlikler devam ediyor. Sosyal medya üzerinden dolaşan iddialarda fiyatı hakkında bazı ipuçları olduğu söyleniyor. Peki,TOGG fiyatları ne kadar, 2023 fiyat listesi belli oldu mu? TOGG nasıl satın alınır, ön siparişler başladı mı? İşte merak edilenler!
TOGG FİYATLARI NE KADAR?
TOGG fiyat listesi henüz açıklanmadı fakat soyal medyada dolaşan bazı haberlere göre, yurt içi pazarda emsalleri 1,6 milyon liradan başlayan TOGG için teşvik olmadan satılsa dahi fiyatının 1,5 milyon lira olacağı iddia ediliyor.
Türkiye'nin yerli otomobilinde artık geri sayım başladı. Önceki gün bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre, Togg'un geliştirdiği elektrikli otomobil 29 Ekim'de banttan inmeye başlayacak.
Togg, elektrikli SUV modelini homologasyon sürecinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinde yollara çıkaracak.
Süreç tüm hızıyla devam ederken, Togg cephesinde önemli bir viraj geride kaldı.
Yapılan açıklamaya göre, Togg ve Farasis Energy ortaklığında temiz enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri (Siro), Gebze'de kurduğu Batarya Geliştirme Merkezi'nde ilk prototip bataryasının üretim ve testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı.