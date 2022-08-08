Son dakika: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekora doymuyor! Tüm zamanların en yükseği...





Analistler, yarın veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, hafta genelinde ise yurt içinde sanayi üretimi ve ödemeler dengesi, yurt dışında ABD, Çin ve Almanya'da enflasyon ile İngiltere'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.





