Rusya doğal gazı kesti: Avrupa Türkiye domatesi için sıraya girdi

Doğalgazdaki fiyat artışları ve Rusya'nın Avrupa'ya yönelik arz kısıntıları sera üretimini de vurdu. Başta Hollanda, Almanya ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki sera üretimlerinde özellikle kış mevsiminde ciddi oranda düşüş bekleniyor. Hal böyle olunca Avrupa'daki tüccarlar Türk domatesinin peşine düştü.

ÖN ANLAŞMALAR İMZALANDI

Kışlık domates için şimdiden Türk firmalarla görüşme yapmaya başlayan Avrupalı firmalar, kilogramına 1 buçuk ile 2 euro 20 kuruş arasında fiyat veriyor. Avrupalı firmalar bazı Türk sera üreticisi firmalarla ön anlaşmaları imzaladı. Bazı büyük Türk sera üreticileri de talebin yüksek olduğunu, anlaşma için acele etmediklerini belirtiyor.