Rusya doğal gazı kesti: Avrupa Türkiye domatesi için sıraya girdi

Doğalgazdaki fiyat artışları ve Rusya'nın Avrupa'ya yönelik arz kısıntıları sera üretimini de vurdu. Başta Hollanda, Almanya ve İspanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesindeki sera üretimlerinde özellikle kış mevsiminde ciddi oranda düşüş bekleniyor. Hal böyle olunca Avrupa'daki tüccarlar Türk domatesinin peşine düştü.
ÖN ANLAŞMALAR İMZALANDI
Kışlık domates için şimdiden Türk firmalarla görüşme yapmaya başlayan Avrupalı firmalar, kilogramına 1 buçuk ile 2 euro 20 kuruş arasında fiyat veriyor. Avrupalı firmalar bazı Türk sera üreticisi firmalarla ön anlaşmaları imzaladı. Bazı büyük Türk sera üreticileri de talebin yüksek olduğunu, anlaşma için acele etmediklerini belirtiyor.
İÇ PAZARA ETKİSİ MERAK EDİLİYOR
Bu durumun iç pazara etkisinin nasıl olacağı merak ediliyor. Türk tüccarlar ise ihracata yönelik özel domates üretimi olduğunu belirterek, "Sadece ihracat için üretilen ürünler var, onlar iç pazara verilmez. Ancak talep çok yüksek olursa iç pazara verilen domateste ihraç edilebilir. Böyle bir durumda bakanlık içerdeki dengeyi korumak için ihracat kısıtlaması getiriyor" diyor.
SERALAR ÜRETİM YAPAMAZ HALE GELDİ
Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (Sera- Bir) Başkanı Müslüm Yanmaz, "Avrupa'daki seraların yüzde 90'ı doğalgaz ile ısıtılıyor. Geçen yıl enerji fiyatlarındaki afaki artışlar Avrupalı sera üreticilerini ciddi oranda etkiledi. Bu yıl ise enerji arzında kısıtlama var. Hollanda, Almanya ve İspanya'da seralar üretim yapamaz hale geldi. Avrupalı tüccarlar bu açığı kapatmak için şimdiden Türk üreticileriyle görüşmelere başladı" dedi.