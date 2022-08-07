AK Parti'den flaş EYT açıklaması: "Bu senenin sonunda bitirmiş olacağız" | EYT'liye 7200 ve 9000 prim gün kriteri!

MEVCUT SİSTEM NASIL?

9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. Bu şartları tamamlayan kişiler yasada belirtilen yaşa gelince de emekli aylığına kavuşuyor.

EYT düzenlemesiyle yaş şartının kaldırılması ya da kademeli olarak azaltılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede de pek çok formül gündeme geliyor. Gündeme gelen bir formüle göre; kadınların 20 yıllık, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

PRİMİ YETENE HEMEN AYLIK EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9000 gün primi, kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak olacak. Bu formül hayata geçirilirse, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar kadın ise 7200 prim gününü, erkek ise 9000 prim gününü tamamlamaları halinde emekli olabilecek. Yasa çıktıktan sonra şartları tamamlayanlar hemen, tamamlayamayanlar ise prim günleri dolduktan sonra emekli aylığına kavuşacak.