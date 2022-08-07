AK Parti'den flaş EYT açıklaması: "Bu senenin sonunda bitirmiş olacağız" | EYT'liye 7200 ve 9000 prim gün kriteri!

Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği çalışmada, alternatifli pek çok formül üzerinde duruluyor. Bu formüllerden biri de 20-25 yıl kriteri. Bu formüle göre, kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gün sayısını dolduranlar yaş şartına bakılmaksızın emekli edilebilecek.
EYT İÇİN TARİH VERDİ
Son olarak katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, EYT için tarih verdi.
Kandemir, "EYT konusunda kesin bir tarih vermek doğru değil nihayetinde üzerine çalışılan formüller var. Bakanımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu senenin sonunda bu işi bitirmiş olacağız, yasalaştırma irademiz var. Bakanımız, konuyu ilgililerle çalışarak alternatifleri değerlendiriyor." dedi.