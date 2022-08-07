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    • Ekonomi
    • 07.08.2022 13:37
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    • 07.08.2022 13:41
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    AK Parti'den flaş EYT açıklaması: "Bu senenin sonunda bitirmiş olacağız" | EYT'liye 7200 ve 9000 prim gün kriteri!

    Son dakika haberi! Emeklilikte yaşa takılanlar için pek çok formül gündemde. Son olarak katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, EYT için tarih verdi. Öte yandan yurt dışında ‘maaştan kesinti’ içeren uygulamalar görülürken, Türkiye'de de yaş şartını düşüren ya da kaldıran formüller konuşuluyor. Formüller arasında kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gün sayısını dolduranlara yaş şartını kaldırılması da bulunuyor.

    takvim.com.tr
    AK Parti’den flaş EYT açıklaması

    Emeklilikte yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için hazırlıklar sürüyor. EYT'liler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, çıkacak sonuç merakla bekleniyor.

    9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanların heyecanla beklediği çalışmada, alternatifli pek çok formül üzerinde duruluyor. Bu formüllerden biri de 20-25 yıl kriteri. Bu formüle göre, kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 prim gün sayısını dolduranlar yaş şartına bakılmaksızın emekli edilebilecek.



    EYT İÇİN TARİH VERDİ
    Son olarak katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, EYT için tarih verdi.
    Kandemir, "EYT konusunda kesin bir tarih vermek doğru değil nihayetinde üzerine çalışılan formüller var. Bakanımızla yaptığımız değerlendirmelerde bu senenin sonunda bu işi bitirmiş olacağız, yasalaştırma irademiz var. Bakanımız, konuyu ilgililerle çalışarak alternatifleri değerlendiriyor." dedi.

        MEVCUT SİSTEM NASIL?
        9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların emeklilik için yaş şartı dışında kadın ise 20, erkek ise 25 yılı, işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 gün primi tamamlaması gerekiyor. Bu şartları tamamlayan kişiler yasada belirtilen yaşa gelince de emekli aylığına kavuşuyor.

        EYT düzenlemesiyle yaş şartının kaldırılması ya da kademeli olarak azaltılması üzerinde duruluyor. Bu çerçevede de pek çok formül gündeme geliyor. Gündeme gelen bir formüle göre; kadınların 20 yıllık, erkeklerin 25 yıllık prim gününü tamamlamaları halinde emekli edilmeleri söz konusu olabilecek.

        PRİMİ YETENE HEMEN AYLIK
        EYT'liler bu formül ile yaşa bakılmadan emekli olabilecek. Burada emeklilik için şartlar 9 Eylül 1999 öncesinde uzun vadeli sigorta kollarında sigortalı olarak çalışmaya başlamak, erkekler için 25 yıl yani 9000 gün primi, kadınlar için ise 20 yıl yani 7200 prim gününü tamamlamış olmak olacak.
        Bu formül hayata geçirilirse, 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar kadın ise 7200 prim gününü, erkek ise 9000 prim gününü tamamlamaları halinde emekli olabilecek. Yasa çıktıktan sonra şartları tamamlayanlar hemen, tamamlayamayanlar ise prim günleri dolduktan sonra emekli aylığına kavuşacak.


        BORÇLANMA İLE DE TAMAMLANABİLİR
        Eksik prim günleri borçlanma ile de tamamlanabilecek. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Erkeklerde ise askerlik süreleri için borçlanma imkanı bulunuyor. Borçlanma için günlük en az 69.02 lira ödeniyor. 1 ay borçlanma için en az 2.070 lira, 18 aylık askerlik borçlanması için 37.272 lira, 2 yıllık doğum borçlanması için 49.697 lira vermesi gerekiyor. Tüm süreleri borçlanmak şart değil, ihtiyaç kadar süre için de borçlanma yapılabiliyor.

            10 YILI OLANA DA YAŞ AVANTAJI GÜNDEMDE
            EYT çalışmalarında 3600 (10 yıl) prim günü tamamlayanlara ilişkin formüller de gündeme gelecek. Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yılı (bu süre doldu) ve 3600 gün primi tamamladıklarında kadınlar 50, erkekler de 55 yaşı da doldurmak kaydıyla kısmi emeklilik hakkı kazanıyor. Emeklilik yaşları ise bu 3 şartı bitirdikleri tarihe göre değişiyor. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşa varan şartlar ortaya çıkıyor. EYT çalışmalarıyla birlikte kısmi emeklilikte yaş durumu da gündeme geldi.

            Kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşı bulan kısmi emeklilik şartlarının, primi yetersiz EYT'liler için yumuşatılması söz konusu olabilecek. Bu kapsamda, 3600 prim günü olup yaşı bekleyenlerden kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor. Yaşı bekleyen ancak tam emeklilik için primi eksik olanlar bu formülle emekli olabilecek. Prim eksik ise 3600 günü tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılacak. 3600 gün yani 10 yıllık primi olanlar kadınsa 50, erkekse 55 yaşını da doldurmuşsa emeklilik yolu açılacak.


            KADEME DE GELEBİLİR
            EYT'liler için konuşulan formüllerden biri de yaşın kademeli olarak düşürülmesini içeriyor. Bu kapsamda 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülebileceği belirtiliyor.

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            Haberler Ekonomi AK Parti'den flaş EYT açıklaması: "Bu senenin sonunda bitirmiş olacağız" | EYT'liye 7200 ve 9000 prim gün kriteri!
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