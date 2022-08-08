Rize'nin Ayder Yaylası'na turist akını! Otel ve pansiyonlarda yer kalmadı

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası, yaz sezonunu doludizgin geçiriyor. Yaylada doluluk oranı yüzde 100'ü buldu. Otel, pansiyon, apart ve bungalovlarda yer kalmadı, yollarda araç kuyrukları oluştu.







1 MİLYONA KOŞUYOR

Rize Turizm İl Müdürü Esra Alemdar, "Geçtiğimiz yıl Rize genelinde 380 bin turist ile sezonu kapattık. Bu yıl Ağustos'a kadar 650 bin civarında turist geldi ve bu sayının sezon sonuna kadar 1 milyonun üzerinde olmasını bekliyoruz" dedi. Turizm işletmecisi Zeynep Haşimoğlu ise geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl Ayder'de turizmde altın sezon yaşadıklarını belirterek, "Oteller ile pansiyon ve apartlarda doluluk yüzde 100. Tam kapasite hizmet veriyoruz" şeklinde konuştu. İstanbul'dan ailesiyle tatile gelen İsa Kul "Ayder'e ilk kez geldik. Mükemmel bir doğası ve güzelliği var" derken; Ankara'dan gelen Mustafa Eroğlu da şunları söyledi: "Ayder, doğa harikası bir yer. Havası, yeşili ve güzellikleriyle muhteşem bir atmosfer. Seneye tekrar gelmeyi düşünüyoruz."

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