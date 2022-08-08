AZTEK Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? Aztek halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? Hisse yorumları...

Aztek halka arz tarihi yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Bu gelişmeler sonrası halka arz tarihi, bankası, ne zaman işlem göreceği, hisse kodu ve fiyatı internet arama motorlarında sıkça araştırılmaya başlandı. Peki, Aztek halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? AZTEK Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? Hisse yorumları...
AZTEK TEKNOLOJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?
Aztek Teknoloji halka arz tarihleri 10-11-12 Ağustos 2022 (Çarşamba - Perşembe - Cuma) olarak belirlendi.
AZTEK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NEDİR?
1 TL nominal değerli payın fiyatı 10,90 TL.