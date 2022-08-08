Şirket payları, #AZTEK kodu ile talep toplayarak, Borsa İstanbul'da işlem görecek. Aztek Teknoloji Ürünleri'nin 25.000.000 adet payı satışa sunulacak. Payların tamamının satışı gerçekleşmesi halinde, halka arz büyüklüğü 272.500.000 TL'ye ulaşacak. Resmi olarak halka arz sonuçlarının 15 Ağustos'ta açıklanması öngörülüyor.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzda, 25.000.000 pay için 3 işlem günü süreyle talep toplanacak.

AZTEK Teknoloji halka arz eşit mi oransal mı? Aztek halka arz ne zaman, hangi banka üzerinden yapılacak? Hisse yorumları...