İkinci elde ‘Bekle-Gör’ dönemi! Sektör yetkililerinden talep ve fiyat değerlendirmesi





'KÂR'PUZ

Bursa'da sezonu tarlada 3 liradan açan karpuzun fiyatı, ürün bollaştıkça 80 kuruşa kadar düştü. Ancak karpuzun kilosu pazarda hâlâ 4-5 liradan satılıyor. Karpuzda üretici ve pazar fiyatı arasındaki farkın büyük olduğunun altını çizen üretici Ersin Demir, "Karpuz bu yıl sezonu iyi açtı, 3 liradan ürünümüzü satıyorduk. Ürün bollaştıkça fiyat 80 kuruşa kadar düştü. Bunun sebebi ürünün bol olması" dedi.



POŞETTEN 3.8 MİLYAR TL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin 1 Ocak 2019'da başlayan uygulama ile bugüne kadar yaklaşık 3.8 milyar lira tasarruf sağlandı. Türkiye'de 2019 öncesinde, plastik poşet üretimi yıllık yaklaşık 35 milyar adet idi. Poşetlerin ücretlendirilmesiyle kullanım yaklaşık yüzde 65 azaldı ve 550 bin ton plastik atığın oluşması engellendi. 22 bin 746 ton sera gazı salınımının da önüne geçildi. Türkiye'de plastik poşet üretimi için gerekli plastik hammadde ithali de düştü ve yaklaşık 3.8 milyar lira tasarruf edildi.



37 BİN 519 KİŞİYE İŞ KAPISI AÇILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran ayında bin 335 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 52 milyar 258 milyon 788 bin lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 37 bin 519 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sabit yatırım tutarı 311 milyon 178 bin 976 lira olan ve 643 kişiye istihdam sağlaması öngörülen 34 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 261 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken, bu projelerin sabit yatırım tutarı 3 milyar 186 milyon 712 bin 337 lira, istihdam edilenlerin sayısı 11 bin 337 oldu.



372 MİLYON DOLAR TASARRUF EDİLDİ

Dünya enerji darboğazından geçerken; enerji verimliliği, mevcut kaynakların daha etkin şekilde kullanımı adına öne çıkıyor. Verimliliği artırmak üzere harekete geçen Enerji Bakanlığı, bu alandaki yatırımların, kendini ortalama 5 yıl içerisinde amorti ettiğini ve bu süreden sonraki yılların da kişi ve kurumların hanesine kâr olarak yazıldığını hesapladı. 2021'de enerji verimliliğine yapılan 1 milyar 325 milyon dolar yatırım karşılığında 372 milyon dolar tasarruf elde edildi. Devreye alınan yatırımlarla 43 milyon ton eşdeğeri sera gazı azaltımı sağlandı ve 12 bin yeni istihdam oluşturuldu.

Barış ŞİMŞEK

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