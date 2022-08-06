Pompada indirim devam ediyor! Benzinin litresi 20, motorin ise 23 lira seviyesine çekildi

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TÜRK TELEKOM'DAN YENİ İŞ BİRLİĞİ

Türk Telekom ve Korea Telecom, 5G'den medya içeriğine kadar geniş kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Korea Telecom ile 5G alanında ortak Ar-Ge projelerini hayata geçirme, çok değer verdiğimiz bir alan olan start-up'lar için yatırım çalışmaları ve TV platformumuz için içerik alışverişi noktasında heyecanlı bir yolculuğa başlıyoruz. Bu iş birliğinin çok başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



İLK GÖREVINE ÇIKIYOR

Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi. Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.



UMRE TURLARI 15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2022- 2023 umre turlarının 15 Ağustos'tan itibaren başlayacağını söyledi. Vatandaşların umreye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bircan, her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturduklarını kaydetti. Turların Mayıs 2023'e kadar süreceğini aktaran Bircan, "15 Ağustos itibarıyla ilk kafilemizi kutsal topraklara göndermeyi planlıyoruz. 7, 11, 15 ve 24 günlük şeklinde her bütçeye uygun turlar planladık. Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyacaklar inşallah" diye konuştu. Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüzde 100'e yakın olduğunu belirten Bircan, "Dünden itibaren Kabe'nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. Umrede, 65 yaş altı ve Covid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.



GENÇLİK BAKANLIĞI BİN 17 KİŞİ ALACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu. Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve ALO 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek. İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos günü gerçekleştirilecek.



SANAYİ İHRACATI REKORA KOŞTU

Türk sanayi sektörü, 107 milyar 768 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz ihracatına imza attı. Sanayi sektörünün dış satımı yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 arttı. Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 74.6 oldu. Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 11 tanesi rekora imza attı.

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