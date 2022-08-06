Pompada indirim devam ediyor! Benzinin litresi 20, motorin ise 23 lira seviyesine çekildi

Küresel resesyon endişelerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, pompaya yansımaya devam ediyor. Bugünden itibaren benzinin litre fiyatında 2.23, motorinin litre fiyatında ise 1.15 lira indirim söz konusu. Bu fiyat indirimleri İstanbul'da benzinin litre fiyatını 20 liraya, motorinin litre fiyatını ise 23.3 liraya çekti. 8 Haziran'da 118.36 dolar olan brent petrolün fiyatı, 94 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu süreçte ham petrol fiyatında yaşanan düşüş yüzde 21'e ulaştı.
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1.5 AYDA % 26 İNDİRİM
Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizliğin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını Haziran'da zirveye çıkarmıştı. 23 Haziran'da benzinin litre fiyatı 27.26, motorinin ise 29.99 lira ile rekor kırmıştı. Son indirimle benzinin pompa fiyatı 20 liraya indi. Benzinde 23 Haziran'dan bu yana yaşanan düşüş yüzde 26.6 oldu. 23 Haziran'da 30 lira olan motorinde ise yüzde 23 düşüş yaşandı.
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UCUZ GIDA HAMLESİ
Vatandaşın gıdaya daha ucuza ulaşması için iktidar; Tarım Kredi, TMO ile Et ve Süt Kurumu'nun ardından Atatürk Orman Çiftliği'ni de (AOÇ) devreye aldı. AOÇ, satış noktalarını artırma kararı verdi. Böylece vatandaş, piyasadan daha makul fiyata gıda ürünlerine ulaşabilecek. AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım, "Bayiliğin yanı sıra özellikle daha fazla tüketiciye ulaşmak için ülkemiz genelinde satış noktalarının artırılması çalışmalarına başlandı" diye konuştu. Aracıları ortadan kaldıran bir uygulama yaptıklarını belirten Yıldırım, "Çiftçi, kooperatif, üretici birliklerine 'Bizim adımızla ürettiğiniz ürünleri pazara sunalım' teklifinde bulunduk ve 16 kooperatifle bu yönde çalışıyoruz" dedi.