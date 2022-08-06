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    Pompada indirim devam ediyor! Benzinin litresi 20, motorin ise 23 lira seviyesine çekildi

    Petrol 5 ayın en düşük seviyesine inerken, pompaya da yansıyor. Benzinin litresi 20, motorin ise 23 lira seviyesine çekildi. İşte sizler için derlediğimiz 6 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Pompada çifte indirim

    Küresel resesyon endişelerinin artmasıyla birlikte petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, pompaya yansımaya devam ediyor. Bugünden itibaren benzinin litre fiyatında 2.23, motorinin litre fiyatında ise 1.15 lira indirim söz konusu. Bu fiyat indirimleri İstanbul'da benzinin litre fiyatını 20 liraya, motorinin litre fiyatını ise 23.3 liraya çekti. 8 Haziran'da 118.36 dolar olan brent petrolün fiyatı, 94 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu süreçte ham petrol fiyatında yaşanan düşüş yüzde 21'e ulaştı.

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    1.5 AYDA % 26 İNDİRİM
    Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı belirsizliğin etkisiyle petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını Haziran'da zirveye çıkarmıştı. 23 Haziran'da benzinin litre fiyatı 27.26, motorinin ise 29.99 lira ile rekor kırmıştı. Son indirimle benzinin pompa fiyatı 20 liraya indi. Benzinde 23 Haziran'dan bu yana yaşanan düşüş yüzde 26.6 oldu. 23 Haziran'da 30 lira olan motorinde ise yüzde 23 düşüş yaşandı.

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    UCUZ GIDA HAMLESİ
    Vatandaşın gıdaya daha ucuza ulaşması için iktidar; Tarım Kredi, TMO ile Et ve Süt Kurumu'nun ardından Atatürk Orman Çiftliği'ni de (AOÇ) devreye aldı. AOÇ, satış noktalarını artırma kararı verdi. Böylece vatandaş, piyasadan daha makul fiyata gıda ürünlerine ulaşabilecek. AOÇ Genel Müdürü Yener Yıldırım, "Bayiliğin yanı sıra özellikle daha fazla tüketiciye ulaşmak için ülkemiz genelinde satış noktalarının artırılması çalışmalarına başlandı" diye konuştu. Aracıları ortadan kaldıran bir uygulama yaptıklarını belirten Yıldırım, "Çiftçi, kooperatif, üretici birliklerine 'Bizim adımızla ürettiğiniz ürünleri pazara sunalım' teklifinde bulunduk ve 16 kooperatifle bu yönde çalışıyoruz" dedi.

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        İNDİRİM MEMNUN ETTİ
        Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı ette yüzde 25 indirim yapması vatandaşı memnun ederken, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik de "Kuzu eti fiyatlarındaki indirimi önemsiyoruz. Bu indirimin vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracağını düşünüyoruz" dedi. Zübeyde YALÇIN

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        ZAM ZİLİ ÇALDI
        Şehirde okul servisi ücretlerine gelecek zam oranının ay sonunda belli olacağını belirten İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, "Fiyatlar UKOME gündemine gelecek ve orada değerlendirilecek. Mutlaka bir güncelleme olacaktır. Zam için yüzde vermemiz mümkün değil. Bizim yüzde 40 zam gelecek diye bir açıklamamız yok" şeklinde konuştu. 6 Nisan'da yüzde 40'lık zam aldıklarını hatırlatan Sinar, "0-1 kilometre 554 lira şu anda. Buna yüzde 35 rehber personel ücreti ekleniyor. En uzak mesafe 23-25 kilometre bin 330 lira. Etüt olan okullarda, etüt ücreti ekleniyor. Şu anki tarife bu. Biz öğrenci ve velilerimizi de düşünüyoruz. Onları üzmek istemiyoruz ama ekonomik koşulları değerlendireceğiz. Ona göre bir karar vereceğiz" dedi.

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        TÜRK TELEKOM'DAN YENİ İŞ BİRLİĞİ
        Türk Telekom ve Korea Telecom, 5G'den medya içeriğine kadar geniş kapsamlı bir iş birliğine imza attı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Korea Telecom ile 5G alanında ortak Ar-Ge projelerini hayata geçirme, çok değer verdiğimiz bir alan olan start-up'lar için yatırım çalışmaları ve TV platformumuz için içerik alışverişi noktasında heyecanlı bir yolculuğa başlıyoruz. Bu iş birliğinin çok başarılı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

        İLK GÖREVINE ÇIKIYOR
        Abdülhamid Han sondaj gemisinin 9 Ağustos'ta uğurlanacağı ilk görevi öncesinde son hazırlıklar yapılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Abdülhamid Han sondaj gemisinde sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi. Abdülhamid Han; Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olma özelliğini taşıyor. Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

        UMRE TURLARI 15 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR
        Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2022- 2023 umre turlarının 15 Ağustos'tan itibaren başlayacağını söyledi. Vatandaşların umreye büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Bircan, her bütçeye uygun 9 farklı kategoride tur seçeneği oluşturduklarını kaydetti. Turların Mayıs 2023'e kadar süreceğini aktaran Bircan, "15 Ağustos itibarıyla ilk kafilemizi kutsal topraklara göndermeyi planlıyoruz. 7, 11, 15 ve 24 günlük şeklinde her bütçeye uygun turlar planladık. Vatandaşlarımız, uzman hocalarımız rehberliğinde kutsal toprakların manevi havasını soluyacaklar inşallah" diye konuştu. Geçen seneye oranla umre turlarına talebin yüzde 100'e yakın olduğunu belirten Bircan, "Dünden itibaren Kabe'nin etrafında bulunan bariyerler kaldırıldı. Umrede, 65 yaş altı ve Covid-19 aşısı olma şartı aranmayacak. Yani yaş sınırı olmayacak. Bütün bunlar ibadet yapmayı biraz daha kolay hale getiriyor. Yine de vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        GENÇLİK BAKANLIĞI BİN 17 KİŞİ ALACAK
        Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu. Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde 'esube.iskur.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve ALO 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek. İŞKUR tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos günü gerçekleştirilecek.

        SANAYİ İHRACATI REKORA KOŞTU
        Türk sanayi sektörü, 107 milyar 768 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Temmuz ihracatına imza attı. Sanayi sektörünün dış satımı yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.5 arttı. Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 74.6 oldu. Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 11 tanesi rekora imza attı.

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        Haberler Ekonomi Pompada indirim devam ediyor! Benzinin litresi 20, motorin ise 23 lira seviyesine çekildi
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