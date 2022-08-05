Emekliye 8.000 TL! ATM kartınıza maksimum 5 dakikada yatacak! Aylık net geliri 3.500 TL ve üzeri olan SSK, Bağkur, 4C'lilere 40 yılda 1 gelir dedirten fırsat!

Bankaların emeklilere maaşını kendisinden alması taahütüyle sunduğu promosyonda yeni avantajlar duyuruluyor. 3 yıllık süreçte emeklilere maaşına göre en az 750- 1.000 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 7 BİN 750 liraya kadar çıkıyor. Bankaların promosyon yarışı devam ederken henüz ödeme almamış olanlar verilen tutarları öğrenmek için araştırmaya koyuldu. Bugüne kadar milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Bu tutar 3 yılda bir emeklinin maaşını almak için seçtiği banka tarafından hesaba yatırılıyor ve ATM'den çekiliyor!