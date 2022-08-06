Düğmeye basıldı! Alın üzerine ev yapın! O illerde 24 ay taksitle yüzlerce hazine arazisi satışa çıktı! 150 bin TL'den başlıyor

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğrultusundan birtakım illerimizde hazine arazileri satışa çıkartılıyor. Tekirdağ, Edirne, Düzce ve Kocaeli illerimizde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tam 22 hazine arazini satışa çıktı.
Arsa Fiyatları
Bu arsaların fiyatları oldukları bölge ile ve büyüklüğe göre değişken olacaktır. Ve ilaveten bu arsalar müzayede şeklinde atılacağı amacıyla arsa fiyatlarına tam net ve net veriler bulunmamaktadır. Bu sebepten ötürü arsanın büyüklüğüne müzayede başlatılacak fiyata müzeye katılacak vatandaşa ve alıcıya göre arsa fiyatlarında değişkenlikler olacaktır.
Satılacak arsaların metrekareleri arasında olabildiğince çok farklar bulunmaktadır. Arsa boyutları 352 metrekare ile 12.976 metrekare arasında farklılık göstermektedir. Bu alanlar her ilde ve her arsada birbirinden farklıdır. Burada arsa seçimine ilgi etmek yanında mühim kazanımları getiriyor. Genellikle arsa alırken arsanın mevkisine ilgi etmek her vakit önerilmektedir. Burada hükümetten destek alabilmek amacıyla de bazı kriterleri karşılıyor olmak gerekmektedir.