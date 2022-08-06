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    • Ekonomi
    • 06.08.2022 13:14
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    • 06.08.2022 13:22
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    Düğmeye basıldı! Alın üzerine ev yapın! O illerde 24 ay taksitle yüzlerce hazine arazisi satışa çıktı! 150 bin TL'den başlıyor

    Uygun fiyat ve yüksek taksit fırsatları alıcıları mutlu eden bir haber olmuştur. Her ilde değişik ilçelerde hazine arsaları belirlenmiş ve satışa sunuldu. Edirne’de Merkez, Keşan ve Enez ilçelerinde belirli arsalar belirlenmiş; Kocaeli'de İzmit, Başiskele ve Kartepe ilçelerinde tespit edilen arsalar; Tekirdağ'da Çorlu ve Ergene ilçeleri ve Düzce'nin Gölyaka ilçesinde tespit edilen hazine arsaları satışa sunulacaktır. Birçok yatırımcı vatandaşın arsa fiyatlarını merak etmektedir.

    takvim.com.tr
    Düğmeye basıldı! Alın üzerine ev yapın! 150 bin TL’den başlıyor

    T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğrultusundan birtakım illerimizde hazine arazileri satışa çıkartılıyor. Tekirdağ, Edirne, Düzce ve Kocaeli illerimizde T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tam 22 hazine arazini satışa çıktı.

    Arsa Fiyatları

    Bu arsaların fiyatları oldukları bölge ile ve büyüklüğe göre değişken olacaktır. Ve ilaveten bu arsalar müzayede şeklinde atılacağı amacıyla arsa fiyatlarına tam net ve net veriler bulunmamaktadır. Bu sebepten ötürü arsanın büyüklüğüne müzayede başlatılacak fiyata müzeye katılacak vatandaşa ve alıcıya göre arsa fiyatlarında değişkenlikler olacaktır.

    Satılacak arsaların metrekareleri arasında olabildiğince çok farklar bulunmaktadır. Arsa boyutları 352 metrekare ile 12.976 metrekare arasında farklılık göstermektedir. Bu alanlar her ilde ve her arsada birbirinden farklıdır. Burada arsa seçimine ilgi etmek yanında mühim kazanımları getiriyor. Genellikle arsa alırken arsanın mevkisine ilgi etmek her vakit önerilmektedir. Burada hükümetten destek alabilmek amacıyla de bazı kriterleri karşılıyor olmak gerekmektedir.

        Arsa Ödemeleri

        Farklı illerde satılan arsalar 24 ay taksit ve 25 peşinat ile alıcılara ödeme imkanları sağlamaktadır. İlk olarak satış amacıyla izmir Bornova'da tespit edilen Termal Otel Kardelen Salon'da arsaların satışı içim müzayede gerçekleştirilecektir. Daha ardından satın alan şahıslar Halk Bankasının belirli IBAN numarasına para yatırma prosedürünü gerçekleştirerek bu prosedürü tamamlamış olacaklardır. Tam bu noktada arsa ödemelerine olan ilginin son günlerde artış gösterdiği biliniyor.

        Hazine Arazisi Nasıl Satın Alınır?

        Hazine arazisi satın alma işlemlerinin başında bir dilekçe ile taşınmaz malın bağlı olduğu ilçede ise malmüdürlüğü, İlde ise Defterdarlık Emlak Müdürlüğü ya da Milli Emlak Müdürlüğüne başvuru etmek geliyor. Satın alınmak istenilen Hazineye ait taşınmazın özelliklerinin (ada, parsel,yüzölçüm v.s.) olduğu, açık adresini belirtir bir dilekçe ile başvuru edilmesi durumunda ihale günü ve saati başvuru edene bildiriliyor.

        Bilindiği üzere, hazine arazisi satışlarında iki türlü ihale usulü bulunuyor: Açık öneri usulü ve kapalı öneri usulü. Açık öneri usulünde; İlanda belirti edilen bedel üzerinden tüm öneriler açık bir şekilde sıra ile alınıyor. En yüksek bedeli öneri edene geçici ihale gerçekleşiyor. Kapalı öneri usulünde; İlanda belirti edilen bedel üzerinden tüm öneriler kapalı zarf içinde alınıyor. En yüksek bedeli öneri edene geçici ihale gerçekleşiyor
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        Haberler Ekonomi Düğmeye basıldı! Alın üzerine ev yapın! O illerde 24 ay taksitle yüzlerce hazine arazisi satışa çıktı! 150 bin TL'den başlıyor
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