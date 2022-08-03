Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller Ağusto0s 2022! Evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlı veya hasta kişiler için ödenen evde bakım parası yattı mı? Ağustos ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. İşte, 2022 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ağustos ayına dair ödemeler başladığında haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.