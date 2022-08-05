Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali Türkiye'ye enerji veriyor

Enerji dünyanın her zaman gündeminde. Enerjiye ulaşım, arz ve güvenliği, yeni enerji kaynakları bulmak ülkelerin en önemli öncelikleri... Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte enerji kaynaklarına sahip olmak, onları iyi kullanmak bir kere daha önem kazandı.
Dünya enerji krizine girdi ve çıkış yolları arıyor. Bütün bunlardan çok önce Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Milli Enerji ve Maden Politikası'nı açıklamıştı. İşte o gün atılan adımların meyveleri bugün toplanmaya devam ediyor. Milli gemilerle doğalgaz ve petrol aranıyor, bulunuyor, ülkeye getiriliyor.
Bu politikanın bir başka ayağını ise yenilenebilir enerji yatırımlarının artmasıyla görmüştük.
Fotoğrafta: Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem - Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Murtaza Ata -Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Konya'da bu yatırımların en büyüğü olan Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali'ni gezme fırsatı bulduk. Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ve Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata ile birlikte bu dev tesisteki üretim sistemlerini gördük. Yaklaşık 3 bin futbol sahası büyüklüğündeki, 20 milyon metrekarelik devasa bir alana 3.2 milyon adet güneş paneli sığıyor. Şu anda 2 milyondan fazla panel yerleştirilmiş durumda. Murtaza Ata, panellerin her iki yüzünden elektrik üretildiği bilgisini veriyor. Bu sayede üretime yüzde 15'lik bir katkı daha oluyor. Tesis tam kapasiteye ulaştığında Türkiye'nin güneş enerjisinin yenilenebilir enerjideki payını yüzde 20 artırmış olacak. Yine tesis, 2022 yılının sonunda tam kapasiteye ulaştığında 2 milyon tonun üzerinde karbon emisyonunu önlemesinin yanında, yıllık 2 milyon haneye de temiz elektrik sağlayacak büyüklüğe ulaşacak.
PANELLER ANKARA'DAN...
Güneş santrali alanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü olurken, bir başka özelliği ile de dikkat çekiyor. Burada kullanılan paneller Ankara'daki Kalyon PV'ye ait fabrikadan geliyor. Bu fabrikanın özelliği ise dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olması. Bir özelliğini daha ekleyelim, fabrika yüzde 80 yerlilikle üretim yapıyor. Bir fabrikadan çok bir teknoloji üssü olarak hizmet veriyor.
'5 BİN 600 AĞAÇ KURTULUYOR'
Tesisi gezerken sorularımızı da cevaplayan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda üretime geçirdiğimiz ve her biri, 1 MW DC'lik olan Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık olarak her yıl 5 bin 600 adet ağaç kurtarırken, yılda bin 500 ton karbondioksit salınımını da engelliyor" dedi. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamalarının yanında çevresel sürdürülebilirlik konusunda da milli bir sorumluluk bilinciyle ilerlediklerini belirten Dr. Murtaza Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de üretmekte oldukları enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1000 megawatt gücündeki rüzgâr enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.