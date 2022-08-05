Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali Türkiye'ye enerji veriyor





PANELLER ANKARA'DAN...

Güneş santrali alanında Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyüğü olurken, bir başka özelliği ile de dikkat çekiyor. Burada kullanılan paneller Ankara'daki Kalyon PV'ye ait fabrikadan geliyor. Bu fabrikanın özelliği ise dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim fabrikası olması. Bir özelliğini daha ekleyelim, fabrika yüzde 80 yerlilikle üretim yapıyor. Bir fabrikadan çok bir teknoloji üssü olarak hizmet veriyor.



'5 BİN 600 AĞAÇ KURTULUYOR'

Tesisi gezerken sorularımızı da cevaplayan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, "Doğaya saygılı üretim, israfı önleyen tüketim vizyonuyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda üretime geçirdiğimiz ve her biri, 1 MW DC'lik olan Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık olarak her yıl 5 bin 600 adet ağaç kurtarırken, yılda bin 500 ton karbondioksit salınımını da engelliyor" dedi. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamalarının yanında çevresel sürdürülebilirlik konusunda da milli bir sorumluluk bilinciyle ilerlediklerini belirten Dr. Murtaza Ata, Kalyon Karapınar GES ve Kalyon PV'de üretmekte oldukları enerji teknolojilerinin yanı sıra, yatırımına devam ettikleri 1000 megawatt gücündeki rüzgâr enerjisi santraliyle de Türkiye'nin daha yaşanılabilir yarınları için çalışmayı sürdürdüklerini dile getirdi.