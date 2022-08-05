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    İhtiyacı olana 7.200 TL

    Aile Destek Programı’na başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor... Aileler 1 yıl nakdi destek alıyor. İşte habere ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    İhtiyacı olana 7.200 TL
    Devlet, sosyal yardım şemsiyesini genişletti. 50'ye yakın düzenli sosyal yardım programına bir yenisi daha eklendi.

    'Aile Destek Programı' ile ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca destek sağlanacak. Desteğin tutarı hane içindeki gelire göre aylık 450, 550-600 lira olacak. Aile destek paketinden 4 milyon hane faydalanırken, hane başına 7 bin 200 liraya varan nakdi destek sağlanacak.

    Yeni program kapsamında ilk ödemeler yapılırken, başvurular da e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor.

    e-Devlet kullanmayan vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na ya da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın herhangi bir kurumuna giderek başvurusunu yapabiliyor.

    Aile desteğinden yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 1.833,45 liradan az olması gerekiyor.
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    2010’da soruları aldım full çektim
    Haberler Ekonomi İhtiyacı olana 7.200 TL
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