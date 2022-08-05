Avrupa’da kaos İGA’dan zirve

Avrupa havalimanlarında kaos devam ederken, yolcu ve bagaj akışının sorunsuz devam ettiği İGA İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesindeki yerini koruyor.
İGA'da Temmuz rakamlarının kesinleşmesiyle birlikte açılışından bu yana iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 1 milyonu, yolcu sayısının ise 147 milyonu geçmesi bekleniyor.
İşte Avrupa havalimanlarında yaşananlar:
● British Airways kısa mesafe uçuşlarda bilet satışlarını askıya aldı. İptal ettiği sefer 30 bine ulaşacak.
● Londra ve Amsterdam'da havalimanı kısıtlamaları uzadı.
● Frankfurt Havalimanı CEO'su valiz sorunu için 'siyah bagaj'ları suçladı.
● Dublin'de bagajlar çöpten çıktı.
● Zürih'te her gün 250 bagaj kayboluyor.
İGA'da Temmuz rakamlarının kesinleşmesiyle birlikte açılışından bu yana iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin 1 milyonu, yolcu sayısının ise 147 milyonu geçmesi bekleniyor.
İşte Avrupa havalimanlarında yaşananlar:
● British Airways kısa mesafe uçuşlarda bilet satışlarını askıya aldı. İptal ettiği sefer 30 bine ulaşacak.
● Londra ve Amsterdam'da havalimanı kısıtlamaları uzadı.
● Frankfurt Havalimanı CEO'su valiz sorunu için 'siyah bagaj'ları suçladı.
● Dublin'de bagajlar çöpten çıktı.
● Zürih'te her gün 250 bagaj kayboluyor.