Ülkemizde yaşlılara yönelik destekler büyüyor! Yaşlılara ayda 4.872 TL destek! İşte 7 destek

Ülkemizde yaşlılara yönelik hem nakdi destekler hem de ücretsiz hizmetler bulunuyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım parası dikkat çekiyor. Şartları sağlayanlar iki aylıktan da yararlanıyor. İşte 7 destek:

■ 65 YAŞ AYLIĞI: 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara aylık ödeme yapılıyor. Bu ödemenin tutarı memur maaş katsayısındaki artışla 1.084,54 liradan 1.536,70 liraya çıktı. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başına düşen gelir net asgari ücretin 1/3'ünden az olanlara maaş bağlanıyor. Gelir sınırı da asgari ücretteki artışla yükseldi, 1.833,45 lira oldu.

■ EVDE BAKIM DESTEĞİ: Devlet, bakıma muhtaç olduğu tespit edilen yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi için de evde bakım desteği sağlıyor. Aylık ödeme 2.354,44 liraydı. Memur maaş katsayısındaki artışla birlikte 3.336,03 liraya çıktı. Evde bakım desteği için yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu gerekiyor. Maaş yaşlıya değil, kendisine bakana veriliyor. Hane içinde kişi başı gelir net asgari ücretin 3'te 2'sinin altındaysa bağlanıyor. Yeni asgari ücretle bu sınır 3.666,90 liraya yükseldi.

■ TEMİZLİK DESTEĞİ: Yaşlı ve engellilerin; ev temizliği ve kişisel bakımları gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için destek sağlanıyor. Proje kapsamında bir takvim yılı içinde azami 4 dilim halinde ödeme yapılıyor. İhtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarını ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı ve engelliler, ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyenler ve 65 yaş üstü vatandaşlar proje kapsamındaki hizmetlerden faydalanıyor.

■ SAĞLIK HİZMETİ: Devlet, engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilere evde sağlık hizmeti veriyor. Bunun için bir bedel de istenmiyor.

■ ÜCRETSİZ ULAŞIM: 65 yaş ve üzeri olanlar şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanıyor.

■ BAKIM DEVLETTEN: Devlet, bakıma muhtaç olan, maddi imkanı bulunmayan yaşlıların huzurevi ve bakım evlerinde ücretsiz bakılmasını sağlıyor. ■ EVDE MAAŞ: Yaşlı ve emekliler, sağlık durumları nedeniyle maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN