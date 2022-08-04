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    Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katılan Bakan Muş'dan önemli açıklama

    Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katılan Bakan Muş, 250 milyar dolar hedefinin yakalanacağını belirterek, ‘Amerika en büyük ihracat pazarımız olacak’ dedi.

    ‘250 milyar doları yakalarız’

    Turkuvaz Medya Grubu, Sabah Gazetesi ve Ticaret Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi Konya'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zirvede, "Amerika, Almanya'dan sonra ikinci büyük pazar haline geldi. Şimdi ise hedefimiz özellikle Latin Amerika ile yapılacak diplomatik görüşmeler doğrultusunda Amerika'nın ihracatta birinci pazar haline gelmesi" dedi.



    ARZ SIKINTISI YOK
    Katıldığı özel oturumda Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Muş, Tahıl Koridoru anlaşmasına ilişkin, "25 milyon ton civarında bir tahılın olduğu ve yeni mahsulün geleceği dikkate alındığında, özellikle arz güvenliği konusunda ciddi bir sorun aşılmış olacak. Türkiye'de gıda arz ve güvenliğinde sıkıntı yok. 'Tahıl Koridoru' protokolü ile ihtiyaç duyulan hammadde gelecek ve işlenecek. Böylece Türkiye ihracatçı ülkelerin başını çekecek. Protokol uluslararası gıda fiyatlarını aşağı yönlü etkileyecek" diye konuştu. Muş, dış ticaret rakamları hedefleriyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:



    YATIRIM İŞTAHI BÜYÜK
    "250 milyar dolarlık yıl sonu hedefimizi yakalama konusunda tereddüt yaşamıyoruz. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin yüzde 55'ini AB ve Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Bu bölgedeki yavaşlamalar da ihracatımızı etkiliyor. Buna rağmen 250 milyar dolar hedefini koruyoruz. Üzerine çıkabiliriz. Yatırımdaki artış kapasite artırımına dönecek ve bunların hepsi üretim ve ihracata dönerek rakamlara yansıyacak. Türkiye ihracatında yatırım iştahı büyük. Yatırımcılarımız, özellikle sanayi bölgelerinde geçmiş yıla göre 2 katı daha fazla talepte ve sırada bekliyor."



        TEMMUZ REKORU
        Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatın Temmuz'da yüzde 13.4 artarak 18.6 milyar dolara çıktığını belirterek, "Bu ölçülmüş en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamıdır" dedi. Türkiye'nin ihracatta 2021'de yakaladığı başarıyı 2022'nin 7 ayında da devam ettirdiğini söyleyen Muş, şunları kaydetti: "Türkiye, 2022 yılının ilk 6 ayında olduğu gibi 7'inci ayda da en yüksek aylık ihracat değerini yakaladı. 7'de 7 yaparak, rekorlar serisini sürdürdü. Yılın ilk 7 ayında Türkiye toplamda 144.4 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi." Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de "Son 12 ayda ihracatımız 248 milyar doları aştı" dedi.



        BAYI-GALERİ KUMPASI MERCEK ALTINDA
        Bakan Muş, "Otomotivde bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerin de afaki fiyat istediği yönünde iddialar var. Bununla alakalı çalışmamız bulunuyor. Bir bayinin, galeri ile iş birliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur" dedi.



        TOGG DÜNYA STANDARTINDA
        TOGG'un test üretimlerinin devam ettiğini belirten Bakan Muş, şöyle konuştu: "Üretim bandını hızlı şekilde değiştirme kabiliyeti var. Buna göre dizayn edilmiş. Aynı zamanda batarya fabrikası da kuruldu. Türkiye, bu kalite standardıyla dünyaya daha kaliteli ürün ihracatı yapabiliyor. İhracat potansiyeli var."

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