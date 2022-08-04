Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katılan Bakan Muş'dan önemli açıklama





ARZ SIKINTISI YOK

Katıldığı özel oturumda Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Muş, Tahıl Koridoru anlaşmasına ilişkin, "25 milyon ton civarında bir tahılın olduğu ve yeni mahsulün geleceği dikkate alındığında, özellikle arz güvenliği konusunda ciddi bir sorun aşılmış olacak. Türkiye'de gıda arz ve güvenliğinde sıkıntı yok. 'Tahıl Koridoru' protokolü ile ihtiyaç duyulan hammadde gelecek ve işlenecek. Böylece Türkiye ihracatçı ülkelerin başını çekecek. Protokol uluslararası gıda fiyatlarını aşağı yönlü etkileyecek" diye konuştu. Muş, dış ticaret rakamları hedefleriyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: