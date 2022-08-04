Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi’ne katılan Bakan Muş'dan önemli açıklama

Turkuvaz Medya Grubu, Sabah Gazetesi ve Ticaret Bakanlığı'nın birlikte düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nin ikincisi Konya'da gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, zirvede, "Amerika, Almanya'dan sonra ikinci büyük pazar haline geldi. Şimdi ise hedefimiz özellikle Latin Amerika ile yapılacak diplomatik görüşmeler doğrultusunda Amerika'nın ihracatta birinci pazar haline gelmesi" dedi.
ARZ SIKINTISI YOK
Katıldığı özel oturumda Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Bakan Muş, Tahıl Koridoru anlaşmasına ilişkin, "25 milyon ton civarında bir tahılın olduğu ve yeni mahsulün geleceği dikkate alındığında, özellikle arz güvenliği konusunda ciddi bir sorun aşılmış olacak. Türkiye'de gıda arz ve güvenliğinde sıkıntı yok. 'Tahıl Koridoru' protokolü ile ihtiyaç duyulan hammadde gelecek ve işlenecek. Böylece Türkiye ihracatçı ülkelerin başını çekecek. Protokol uluslararası gıda fiyatlarını aşağı yönlü etkileyecek" diye konuştu. Muş, dış ticaret rakamları hedefleriyle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:
YATIRIM İŞTAHI BÜYÜK
"250 milyar dolarlık yıl sonu hedefimizi yakalama konusunda tereddüt yaşamıyoruz. Türkiye'nin ihracat yaptığı ülkelerin yüzde 55'ini AB ve Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Bu bölgedeki yavaşlamalar da ihracatımızı etkiliyor. Buna rağmen 250 milyar dolar hedefini koruyoruz. Üzerine çıkabiliriz. Yatırımdaki artış kapasite artırımına dönecek ve bunların hepsi üretim ve ihracata dönerek rakamlara yansıyacak. Türkiye ihracatında yatırım iştahı büyük. Yatırımcılarımız, özellikle sanayi bölgelerinde geçmiş yıla göre 2 katı daha fazla talepte ve sırada bekliyor."