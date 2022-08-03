Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den A Haber - A Para yayınında önemli açıklamalar





RUSYA - UKRAYNA SAVAŞI VE EKONOMİYE ETKİSİ

Rusya-Ukrayna savaşı tüm dünyadaki dengeleri altüst etti. Bu bir kabus. Ağır bir travmaya sebep oldu tüm dünyada. Bunun koyduğu enflasyon tedarik zorlukları gibi şeyler salgın döneminin de ötesine geçti.

2022'nin Ocak ayı ile 2020'nin Ocak ayı arasında bir dejavu yaşandı. Pandemi olmasaydı Türkiye çok farklı olacaktı.

İlk vakalar ile beraber dükkanlar kapandı, işletmeler durdu. İnsanlar önünü göremiyor. Ne olacağını bilmeyen bir Türkiye ve dünya resmi. Biz dedik ki insanlar işlerini kaybedeceğini bilsin. 20 Aralık tarihine kadar serbest düşüşün olduğu zamanı hatırlayın. 20 Aralık'ta tedbirler paketi açıklandı ve toplumun her kesimi destek verdi. Başka bir sabaha uyanıldı. Salgın boyunca Türkiye farkını ortaya koydu, küçülecek denirken büyümüş ve ayrışmış, ticaret ve üretim canlı. Tüm bunların üzerine inşa ederek yolumuza devam edelim.

Salgın dönemi boyunca Türkiye farkını ortaya koydu. Ticaret canlı ve yepyeni pazarlar bulundu.

(Salgın sonrası) Ekonomide bu işi biz bitireceğiz dediğimizde savaş planlarımızı öteledi.

Savaş Türkiye'ye fiyat artışı olarak yansıdı.

Ben ümitliyim... Türkiye salgın döneminde olduğu gibi şimdi de başarılı bir sonuç elde edecek.

Türkiye altyapısını tamamlanmış bir ülke ve kapasitesi çok büyük. Yanı başımızda savaş varken bile çarklar döndü.

Emtia fiyatları gerginlikten dolayı yükseliyordu, savaş ile beraber daha fazla arttı. Bu sürecin enflasyon ile yürüyeceğini ve biz muhalefetin bize bunun ile saldırmaya çalışacağını söylemiştik. TÜİK bugün rakamları açıkladı. Enflasyonun kalıcı olmaması için gerekli tedbirlerin alınması önemli.

Enflasyonun ilk dönemleri tatlıdır. Ticaret canlanır. Ama sabit gelirli sıkıntı yaşar. Bu sıkıntıyı bertaraf edecek hükümet ve sayın cumhurbaşkanımız var. Bu kesim desteklemeli. Destekliyoruz. Asgari ücret artırıldı. İkinci yarıda artırıldı. Ciddi destek sağlanmış oldu. Emekli, dul yetim tamamında maaş artışına gidildi.

Bunu hisseden bir kesim var. Bu iş ne kadar sürer diye bakınıyor. Temmuz ayındaki artışla kendini iyi hissedenler ne kadar devam edecek diye bakınıyor. Adımlar atıyoruz. 90'lı yıllarda dar gelirliler sıkıntıyla karşı karşıya kaldığında, mesela hasta olduğunda hastaneye gitme şansı yoktu. Ama Türkiye gibi bir yerde dar gelirli hastalandığımda bana sahip çıkan bir devlet var diye biliyor.