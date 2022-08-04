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    • Ekonomi
    • 04.08.2022 09:21
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    • 04.08.2022 09:21
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    Ön ödemeli konut satışlarında yeni düzenleme! Süre uzatıldı

    Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ön ödemeli konutlarda azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

    Ön ödemeli konut satışlarında yeni düzenleme! Süre uzatıldı

    Ön ödemeli konutlarda sözleşmeyle belirlenen tüketiciye azami teslim süresi, 36 aydan 48 aya çıkarıldı.

    Ticaret Bakanlığının Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Buna göre, ön ödemeli konutun sözleşmede taahhüt edilen süre içinde tüketiciye teslim edilmesi zorunlu olacak. Bu süre her sözleşme tarihinden itibaren 48 ayı geçemeyecek.

    Değişiklik öncesinde bu süre en fazla 36 ay olarak uygulanıyordu.

    Yönetmelik, 1 Ekim'den itibaren yürürlüğe girecek.

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    Haberler Ekonomi Ön ödemeli konut satışlarında yeni düzenleme! Süre uzatıldı
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