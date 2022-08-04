KYK kredi faizine iki çözüm! Ekimde Meclis'e geliyor | KYK kredi faizleri nasıl silinecek, kimler yararlanacak?

KALICI OLARAK VAZGEÇİLEBİLİR

Bu süreçte, önümüzdeki dönemde KYK kredi ödemelerinin yeniden düzenlenmesine yönelik sahadan gelen talepler Gençlik ve Spor Bakanlığı ile parti yönetimine iletildi. Bu konuda iki ayrı formül üzerinde duruluyor. İlk formül olarak, faizlerin tek seferlik silinmesi yerine, bundan sonraki dönemde KYK kredilerinde sadece ana paranın alınmasına yönelik bir düzenleme yapılması üzerinde duruluyor.