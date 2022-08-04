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    • Ekonomi
    • 04.08.2022 08:42
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    • 04.08.2022 08:42
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    4 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay belirlenen tarihlerde evde bakım maaşlarını hesaplara yatırıyor. Evde bakım maaşlarının hangi illerde yatırıldığı Ağustos ayına geldiğimiz şu günlerde merak konusu oldu. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar e-Devlet üzerinden ya da telefonlarından SMS aracılığıyla sorgulama işlemini rahatlıkla yapabiliyor. Peki, 4 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemi hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    4 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi!

    4 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Özellikle şu günlerde evde bakım maaşı alan vatandaşlar aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Evde bakım maaşlarının ödenip ödenmediğine dair bilgiler ise e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenilebiliyor. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapıp maaşınız yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İşte evde bakım aylığı yatan iller hakkında bilgiler!

    EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

    Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.

    EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ağustos ayına dair ödemeler başladığında haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

    4 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    Evde bakım maaşı için yatan iller listesi henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

    MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

        E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

        Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        EVDE BAKIM MAAŞINI KİMLER ALABİLİR?

        Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

        1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

        2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

        3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

        Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.

        Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3'e değil, 4'e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.
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        Haberler Ekonomi 4 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
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