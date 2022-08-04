4 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi: Ağustos ayı evde bakım maaşı ödemeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

4 Ağustos evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Özellikle şu günlerde evde bakım maaşı alan vatandaşlar aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Evde bakım maaşlarının ödenip ödenmediğine dair bilgiler ise e-Devlet üzerinden rahatlıkla öğrenilebiliyor. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yapıp maaşınız yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. İşte evde bakım aylığı yatan iller hakkında bilgiler!
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.
Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşları her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Ağustos ayına dair ödemeler başladığında haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
4 AĞUSTOS EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ
Evde bakım maaşı için yatan iller listesi henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.