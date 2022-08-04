Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber ve aPara'nın canlı ortak yayınında açıklamalarda bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber ve aPara'nın canlı ortak yayınında "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programına katıldı. Nebati, "Tahıl koridoru anlaşması sonrası tahıl fiyatları düştü. Tahıl koridoruyla dünyanın temel problemleri çözüldü. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Muhalefet teşekkür bile etmiyor" dedi. "Erdoğan gitsin diyenler hayal kırıklığına uğrayacak" ifadesini kullanan Nebati, aralık ayında enflasyonda düşüş başlayacağını ve şubat-mart aylarında düşüşün daha net hissedileceğini söyledi. Bakan şöyle devam etti: Konut arzının artmasını sağlayacak adımlar atıyoruz. Yüzde 25 artış sınırı ile de kiracıları koruduk. İlan siteleri takibimizde, haksız artışa izin vermeyiz. Türkiye'ye doğrudan yatırımlar geliyor. Geçen haftadan itibaren yabancı yatırımlar hızlandı. Türk Lirası reel olarak değer kazanıyor. Petrol dışında dış ticaret açığımız yok.
TU'RUS'T AKINI
Rus ve Alman turistlerin, Türkiye'deki otellere talebi arttı. Türkiye'deki otellerde yer bulamamaktan yakınan Ruslar ve Almanlar, basının da gündemine oturdu. Rus haber ajansı Interfax, "Türkiye'de lüks otellerin odaları yaz sonuna kadar yüzde 80 dolu" diye yazdı. Haberde, "Türkiye'de lüks otel fiyatları bu yıl yüzde 35-50 arttı. Ancak Rus turistler, her zamanki tatillerinden vazgeçmiyor. Rus turistler arasında Türkiye'deki lüks otellere talep çok yüksek, sonraki tarihler için yer bulmak zor" denildi. 'Türkiye'de premium otellere talep 2-3 kat arttı' tespiti yapılan haberde, Ekim-Kasım aylarında Türkiye'deki tatil noktalarına seyahat etmeyi planlayan turistlerin şimdiden rezervasyon yaptırmaları gerektiğine dikkat çekildi. Bir otelin satış ve pazarlama müdürü yüzde 90 oranında doluluk oranına ulaştıklarını söylerken, tatilcilerin 3'te 2'sinin Rus turistlerden oluştuğu bilgisini paylaştı. Frankfurter Allgemeine gazetesi ise "Alman tatilciler, Türkiye sahillerine akın etti" diye yazdı. Haberde, Coronavirüs nedeniyle yaşanan iki yıllık durgunluğun ardından, Türkiye'de turizmin yeniden önemli bir yükseliş kaydetmeye başladığının altı çizildi.
ÖĞRETMENE 1.325 TL
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre yeni eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili 12 Eylül'de çalarken, bu tarihten önce öğretmenlere hazırlık ödeneği verilecek. Eğitim-öğretim ödeneğinin tutarı, geçen yıl Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmeyle belirlendi. Buna göre, öğretmenlerin bu öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tutarı bin 325 lira... Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 314 lira 94 kuruş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ödemeyi gerçekleştiriyor. Devlette görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel okullarda çalışanlar da ödenekten yararlanıyor.
20 BİN ATAMA 1 EYLÜL'DE
20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç işliyor. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sıra sözlü sınav sürecine geldi. 1 Ağustos'ta başlayan sözlü sınavlar, 13 Ağustos'ta tamamlanacak. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınırken, atama sonuçları da 1 Eylül'de duyurulacak.