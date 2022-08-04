Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber ve aPara'nın canlı ortak yayınında açıklamalarda bulundu





SANAYİ HAMLESİNE KONYA KATKISI

Türkiye İhracat Seferberliği Konya Zirvesi'nin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci panelinde, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, "Bugün Konya Organize Sanayi, Türkiye'nin en büyük 3'üncü organize sanayi bölgesidir. 23 milyon metrekare arazide 600'ün üzerinde fabrikamızın üretim yaptığı bölgedir. İhracatımızda da 10 yılda yüzde 52 oranında artış yakaladık. Konya hem tahıl ambarı hem de önemli bir sanayi kentidir" dedi. Torku CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akın da gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük 10'uncu firması olduklarını ifade ederek, "Konya'da kurulmuş bir şirket Türkiye'nin ilk 10'unda. Bu büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Mehmet Şanal da Konya'nın ihracatındaki artışın bölgeyi olumlu etkilediğine dikkat çekti.



ENFLASYON YÜZDE 79.6

Enflasyon Temmuz ayında TÜFE'de yüzde 2.37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79.60'a yükseldi. TÜİK verilerine göre, en yüksek artış yıllık yüzde 119 ile ulaştırma grubunda yaşanırken, en az artış haberleşmede görüldü. Tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en fazla fiyat artışı yüzde 18.66 ile ilaçlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8.18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.



GIDA İÇİN 3'LÜ ÖNLEM PAKETİ

Gıda fiyatlarının kontrolü konusunda hükümetin belirlediği yol haritası kış aylarında tüketicinin mağdur edilmesini önleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında, 3 ana başlıkta yol haritası oluşturuldu. Buna göre; sera yatırımları hızlanacak, hallere giriş ve çıkışlar takip edilecek ve yem fiyatlarıyla ilgili adımlar atılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN