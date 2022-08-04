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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber ve aPara'nın canlı ortak yayınında açıklamalarda bulundu

    Nebati, Türkiye’nin pandemi döneminde olduğu gibi dünyadaki krizden de başarılı bir sonuç elde ederek çıkacağını ve herkesin şaşıracağını söyledi. İşte sizler için derlediğimiz 4 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi habeleri...

    Dünyadaki krizden başarıyla çıkacağız

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber ve aPara'nın canlı ortak yayınında "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programına katıldı. Nebati, "Tahıl koridoru anlaşması sonrası tahıl fiyatları düştü. Tahıl koridoruyla dünyanın temel problemleri çözüldü. Bu Recep Tayyip Erdoğan etkisidir. Muhalefet teşekkür bile etmiyor" dedi. "Erdoğan gitsin diyenler hayal kırıklığına uğrayacak" ifadesini kullanan Nebati, aralık ayında enflasyonda düşüş başlayacağını ve şubat-mart aylarında düşüşün daha net hissedileceğini söyledi. Bakan şöyle devam etti: Konut arzının artmasını sağlayacak adımlar atıyoruz. Yüzde 25 artış sınırı ile de kiracıları koruduk. İlan siteleri takibimizde, haksız artışa izin vermeyiz. Türkiye'ye doğrudan yatırımlar geliyor. Geçen haftadan itibaren yabancı yatırımlar hızlandı. Türk Lirası reel olarak değer kazanıyor. Petrol dışında dış ticaret açığımız yok.



    TU'RUS'T AKINI
    Rus ve Alman turistlerin, Türkiye'deki otellere talebi arttı. Türkiye'deki otellerde yer bulamamaktan yakınan Ruslar ve Almanlar, basının da gündemine oturdu. Rus haber ajansı Interfax, "Türkiye'de lüks otellerin odaları yaz sonuna kadar yüzde 80 dolu" diye yazdı. Haberde, "Türkiye'de lüks otel fiyatları bu yıl yüzde 35-50 arttı. Ancak Rus turistler, her zamanki tatillerinden vazgeçmiyor. Rus turistler arasında Türkiye'deki lüks otellere talep çok yüksek, sonraki tarihler için yer bulmak zor" denildi. 'Türkiye'de premium otellere talep 2-3 kat arttı' tespiti yapılan haberde, Ekim-Kasım aylarında Türkiye'deki tatil noktalarına seyahat etmeyi planlayan turistlerin şimdiden rezervasyon yaptırmaları gerektiğine dikkat çekildi. Bir otelin satış ve pazarlama müdürü yüzde 90 oranında doluluk oranına ulaştıklarını söylerken, tatilcilerin 3'te 2'sinin Rus turistlerden oluştuğu bilgisini paylaştı. Frankfurter Allgemeine gazetesi ise "Alman tatilciler, Türkiye sahillerine akın etti" diye yazdı. Haberde, Coronavirüs nedeniyle yaşanan iki yıllık durgunluğun ardından, Türkiye'de turizmin yeniden önemli bir yükseliş kaydetmeye başladığının altı çizildi.



    ÖĞRETMENE 1.325 TL
    Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre yeni eğitim-öğretim yılı için ilk ders zili 12 Eylül'de çalarken, bu tarihten önce öğretmenlere hazırlık ödeneği verilecek. Eğitim-öğretim ödeneğinin tutarı, geçen yıl Ağustos ayında imzalanan toplu sözleşmeyle belirlendi. Buna göre, öğretmenlerin bu öğretim yılına hazırlık ödeneğinin tutarı bin 325 lira... Ödeneğin damga vergisi kesilmiş yani net tutarı ise bin 314 lira 94 kuruş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla ödemeyi gerçekleştiriyor. Devlette görev yapan öğretmenlerin yanı sıra özel okullarda çalışanlar da ödenekten yararlanıyor.

    20 BİN ATAMA 1 EYLÜL'DE
    20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreç işliyor. Ön başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından sıra sözlü sınav sürecine geldi. 1 Ağustos'ta başlayan sözlü sınavlar, 13 Ağustos'ta tamamlanacak. Atama tercihleri 28-31 Ağustos'ta alınırken, atama sonuçları da 1 Eylül'de duyurulacak.



        BARIŞ ŞİMŞEK 450 KİŞİ YATIRIM İÇİN YER ARIYOR İVME YAKALADIK
        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Zirve'de şunları söyledi: "2002'den itibaren özellikle sanayi üretiminde şehrimize yakışır ivme yakalayarak, 'Türkiye'nin tahıl ambarı' unvanımızın yanına, 'sanayi şehri' unvanı ekledik. Türkiye ekonomisinin istihdam ve sanayi yükünü paylaşan şehrimiz; otomotiv ve makine sanayi, ana metal sanayi, savunma sanayi, tarım ve gıda sektörü, ağaç ürünleri sanayi, kauçuk, plastik ve mobilya sektörü gibi onlarca farklı alanda hızla gelişen dinamik bir sanayi sistemini de bünyesinde barındırıyor."



        İHRACATÇIYA DESTEK
        'İhracatın Finansmanı ve Sürdürülebilir Finansman' başlığıyla gerçekleşen Zirve'nin son panelinde Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Destek oranlarını sadeleştirdik, yüzde 50 ve 75 olarak iki temel destek oranı belirledik. Uzak ülkeler stratejimiz çerçevesinde hedef ülkelere ihracatta yüzde 25 daha ek destek vereceğiz" diye konuştu. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de "İlk 6 ayda 10.6 milyar dolar nakdi kredi, 13 milyar dolar alacak sigortası desteği sağladık. Yıl sonu hedefimiz 50 milyar dolar" dedi.



        PROMOSYON KUYRUĞU
        Bankaların promosyon kampanyalarında tutarlar iyice arttı. Emeklilere promosyon ödemesi bazı bankalarda 7 bin 750 liraya kadar çıktı. Artan tutarlar, pek çok emekliyi harekete geçirdi. Bazı bankaların şubelerinin önünde promosyon kuyruğu oluştu. Kampanyalardan yararlanmak isteyenler, geçmek istedikleri banka şubelerine koştu. Emekliler, kimliğiyle birlikte seçtiği bankanın en yakın şubesine giderek ya da internet ve mobil şubesinden e-Devlet şifresiyle banka değişikliği işlemini yapabiliyor. Bankalar maaşında promosyon blokesi bulunanların ise şubeye gelmesini istiyor.



            SANAYİ HAMLESİNE KONYA KATKISI
            Türkiye İhracat Seferberliği Konya Zirvesi'nin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in moderatörlüğünde gerçekleşen ikinci panelinde, Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü, "Bugün Konya Organize Sanayi, Türkiye'nin en büyük 3'üncü organize sanayi bölgesidir. 23 milyon metrekare arazide 600'ün üzerinde fabrikamızın üretim yaptığı bölgedir. İhracatımızda da 10 yılda yüzde 52 oranında artış yakaladık. Konya hem tahıl ambarı hem de önemli bir sanayi kentidir" dedi. Torku CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Akın da gıda sektöründe Türkiye'nin en büyük 10'uncu firması olduklarını ifade ederek, "Konya'da kurulmuş bir şirket Türkiye'nin ilk 10'unda. Bu büyük bir gurur kaynağı" diye konuştu. Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Mehmet Şanal da Konya'nın ihracatındaki artışın bölgeyi olumlu etkilediğine dikkat çekti.

            ENFLASYON YÜZDE 79.6
            Enflasyon Temmuz ayında TÜFE'de yüzde 2.37 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 79.60'a yükseldi. TÜİK verilerine göre, en yüksek artış yıllık yüzde 119 ile ulaştırma grubunda yaşanırken, en az artış haberleşmede görüldü. Tüketici fiyatları bazında Temmuz'da en fazla fiyat artışı yüzde 18.66 ile ilaçlarda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 8.18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında görüldü.

            GIDA İÇİN 3'LÜ ÖNLEM PAKETİ
            Gıda fiyatlarının kontrolü konusunda hükümetin belirlediği yol haritası kış aylarında tüketicinin mağdur edilmesini önleyecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gıda Komitesi toplantısında, 3 ana başlıkta yol haritası oluşturuldu. Buna göre; sera yatırımları hızlanacak, hallere giriş ve çıkışlar takip edilecek ve yem fiyatlarıyla ilgili adımlar atılacak.

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            Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, aHaber ve aPara'nın canlı ortak yayınında açıklamalarda bulundu
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