Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu! 1017 sürekli işçi alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

BAŞVURULAR İŞKUR'DAN YAPILACAK

Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.