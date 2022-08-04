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    • Ekonomi
    • 04.08.2022 21:12
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    • 04.08.2022 21:31
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    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu! 1017 sürekli işçi alınacak

    Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alınacağını açıkladı. İşte başvuru şartları ve tarihi...

    Bakan duyurdu: 1017 sürekli işçi alınacak

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere bin 17 sürekli işçi alacaklarını duyurdu.

    Bakan Kasapoğlu, bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

    Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu.

    BAŞVURULAR İŞKUR'DAN YAPILACAK
    Başvurular, 8-12 Ağustos tarihlerinde "esube.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

    KURA ÇEKİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK
    Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

    Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri "www.gsb.gov.tr" internet sitesinden ilan edilecek.

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    Haberler Ekonomi Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu duyurdu! 1017 sürekli işçi alınacak
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