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    • Ekonomi
    • 04.08.2022 19:18
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    • 04.08.2022 19:23
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    Son dakika: Araç sahiplerine güzel haber! Benzin ve motorine indirim geliyor! İşte benzin fiyatları...

    Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Petrol fiyatları gerilerken vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda benzin litre fiyatına 1,05, motorin litresine ise 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

    Benzin ve motorine indirim geliyor

    Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

    OPEC'in petrol arzını artırma kararının ardından 97 dolarında altına gerileyen petrol fiyatları sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. Beklenen indirim haberi geldi.

    ÇİFTE İNDİRİM

    Sektörel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, benzine 1.05 TL, motorine 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. İndirimlerin bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacağı iddia ediliyor.

        Güncel akaryakıt fiyatları (4 Ağustos 2022)

        İSTANBUL

        Motorin litre fiyatı 24,53 TL

        Benzin litre fiyatı 22,25 TL

        LPG litre fiyatı 10,21 TL

        ANKARA

        Motorin litre fiyatı 24,64 TL

        Benzin litre fiyatı 22,38 TL

        LPG litre fiyatı 10,53 TL

        İZMİR

        Motorin litre fiyatı 24,59 TL
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            Haberler Ekonomi Son dakika: Araç sahiplerine güzel haber! Benzin ve motorine indirim geliyor! İşte benzin fiyatları...
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