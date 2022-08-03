TEFE TÜFE kira artış oranı hesapla! Ağustos kira artış oranı açıklandı mı? 2022 Temmuz enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

HAZİRANDA ENFLASYON NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR (YÜZDE 25 ZAM)

Mevcut Kira Bedeli: 3.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2022

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 750,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 3.750,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 45.000,00 TL