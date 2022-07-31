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    • Ekonomi
    • 31.07.2022 21:02
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    • 31.07.2022 22:00
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    Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Yeni düzenleme için yıl sonunu işaret etti: Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamada "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

    Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete yapılacak yılbaşı zammına ilişkin açıklamada bulundu.



    YENİ DÜZENLEME YAPACAĞIZ
    Bakan Bilgin "Yıl sonunda bunu dikkate alarak yeni bir düzenleme yapacağız. Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasının karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.



    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OMUŞTU?
    Başkan Erdoğan yapılan toplantılar sonucu alınan kararı kamuoyuna paylaşmıştı.

    Asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmış ve net ücret 5500 TL olmuştu.
        Zehir tacirlerine bir darbe daha!
        Haberler Ekonomi Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması! Yeni düzenleme için yıl sonunu işaret etti: Emekçilerimizi ezdirmeyeceğiz
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