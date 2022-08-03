TEFE TÜFE hesabı! Ağustos ayında kira artışı yüzde kaç? 2022 TÜİK enflasyon oranına göre Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

Ağustos ayında kira artışı yüzde kaç sorusu sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ev, iş yeri, dükkan sahipleri ve kiracıları bugün açıklanan TÜİK Temmuz enflasyon oranına kitlendi. Bilindiği üzere son aylarda enflasyon oranlarının yükselmesiyle yeni kira düzenlemesi getirilmişti. Böylelikle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Peki 2022 TÜİK enflasyon oranına göre Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?
AĞUSTOS AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE KAÇ?
Son dakika haberi... Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.
TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2022
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.
TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).
TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2022
2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.