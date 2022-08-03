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    • Ekonomi
    • 04.08.2022 08:50
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    • 04.08.2022 08:50
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    TEFE TÜFE hesabı! Ağustos ayında kira artışı yüzde kaç? 2022 TÜİK enflasyon oranına göre Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    Son dakika TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Milyonlarca kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiriyor. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Hatırlanacağı üzere yeni yapılan düzenleme ile 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacağı duyurulmuştu. Peki Ağustos ayında kira artışı yüzde kaç? 2022 TÜİK enflasyon oranına göre Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? İşte TEFE TÜFE hesabı...

    Ağustos ayında kira artışı yüzde kaç? 2022 TÜİK enflasyon oranına göre Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu? TEFE TÜFE hesabı!

    Ağustos ayında kira artışı yüzde kaç sorusu sabah saatlerinden itibaren vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ev, iş yeri, dükkan sahipleri ve kiracıları bugün açıklanan TÜİK Temmuz enflasyon oranına kitlendi. Bilindiği üzere son aylarda enflasyon oranlarının yükselmesiyle yeni kira düzenlemesi getirilmişti. Böylelikle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak. Peki 2022 TÜİK enflasyon oranına göre Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?

    AĞUSTOS AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE KAÇ?

    Son dakika haberi... Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

    TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2022

    TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.

    TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

    TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2022

    2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

        ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %68,46, AYLIK %3,49 OLDU

        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %42,81 olarak gerçekleşti.

        Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2022

        KİRA DÜZENLEMESİ

        11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

        Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.

        Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor.

        Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Ekonomi TEFE TÜFE hesabı! Ağustos ayında kira artışı yüzde kaç? 2022 TÜİK enflasyon oranına göre Ağustos kira zammı ne kadar, kaç TL oldu?
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