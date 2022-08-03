2022 İş yeri kirası hesapla! Ağustos ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama! Ağustos ayı kira artış oranı kaç oldu?

Kira artış oranı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira zammı artışı her ay açıklanan enflasyon oranının ardından netlik kazanıyordu. Ancak yüksek artışların ardından yeni düzenlemeye göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25'in üzerinde artış yapılamayacağı açıklanmıştı. Ancak bu karar iş yeri ve dükkan sahipleri için geçerli olmayacak. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı kaç oldu? 2022 Ağustos ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!
ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!
Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.
KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?
11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.
Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" ifadelerini kullandı.