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    • Ekonomi
    • 03.08.2022 11:44
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    • 03.08.2022 11:44
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    2022 İş yeri kirası hesapla! Ağustos ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama! Ağustos ayı kira artış oranı kaç oldu?

    Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Konut veya işyeri kira sözleşmeleri Haziran ayı içerisinde yenilenecek. Şimdi birçok kişi "Ağustos ayı kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte TEFE TÜFE ile kira artış oranı hesaplama...

    takvim.com.tr
    Ağustos ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama! Ağustos ayı kira artış oranı kaç oldu? 2022 İş yeri kirası hesapla!

    Kira artış oranı hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Kiracı ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren kira zammı artışı her ay açıklanan enflasyon oranının ardından netlik kazanıyordu. Ancak yüksek artışların ardından yeni düzenlemeye göre 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen ve 5 yılı geçmeyen sözleşmelerde, kiralara yüzde 25'in üzerinde artış yapılamayacağı açıklanmıştı. Ancak bu karar iş yeri ve dükkan sahipleri için geçerli olmayacak. Peki, Ağustos ayı kira artış oranı kaç oldu? 2022 Ağustos ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilenler!

    ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

    Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.

    KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

    11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" dedi.



    Bakan Bozdağ, yeni kira düzenlemesini ilişkin de, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" ifadelerini kullandı.

        KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

        Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 344. maddesine göre; beş yıl süre boyunca kira sözleşmesinde kira parasının TÜFE'nin altında bir oranla artırılması kararlaştırılmamış ise beş yıl (1+4 Yıl) süre boyunca TÜFE artış oranı uygulanmak suretiyle tespit edilen kira parasının ödenmesi gerekir. Örneğin; kira sözleşmesinde kira parasının yüzde 20 artırılacağı kararlaştırılmasına rağmen, 12 aylık TÜFE artış oranı yüzde 35 ise kira sözleşmesinde yer alan artış oranı, TÜFE artış oranının altında olduğundan yeni dönem kira parası yüzde 35 değil, yüzde 20 artış oranı uygulanarak ödenir.

        İŞYERLERİ KAPSAM DIŞI

        7409 sayılı yeni yasayla TBK'nın 344. maddesine geçici düzenleme getirilmiştir. Yasanın Geçici 1. maddesi şöyle: 'Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere 11 Haziran 2022-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde 25'in altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir.' Yasada düzenlemenin sadece 'konut kiraları' bakımından uygulanacağı belirtilmiştir. Bu nedenle yüzde 25 artış oranı 'işyeri kiralarında' uygulama alanı bulamayacaktır.
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        Haberler Ekonomi 2022 İş yeri kirası hesapla! Ağustos ayı iş yeri ve dükkan kira zammı hesaplama! Ağustos ayı kira artış oranı kaç oldu?
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