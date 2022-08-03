Halis Aygün kimdir, kaç yaşında, nereli? ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı mı, neden? soruları gündemde yer alıyor. Son dakika! ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. Sıcak gelişmenin ardından Aygün hakkında bir çok sorunun yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte biyografisi ve hayatı...
HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINDI MI, NEDEN?
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı.
Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.
HALİS AYGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Halis Aygün 1968 yılında Giresun'da doğdu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü mezunudur. 1992 yılında yüksek lisansını, 1997 yılında ise İngiltere'de London City University'de doktorasını yaptı.
Profesör unvanını 2006 yılında aldı. ÖSYM Başkanı seçilmeden önce son olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Dekan olarak görev yapıyordu. Kocaeli Üniversitesinde 7 yıl dekanlık, 10 yıl matematik bölümü başkanlığı görevlerinde bulunan Aygün, 9 yıldır da ÖSYM'nin Kocaeli ve Marmara Bölge Koordinatörlüğünü yürütüyordu.