SON DAKİKA! Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu! TÜİK temmuz enflasyonu yüzde kaç?

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.
TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2022
TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022
Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.