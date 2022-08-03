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    • Ekonomi
    • 03.08.2022 10:01
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    • 03.08.2022 10:07
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    SON DAKİKA! Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu! TÜİK temmuz enflasyonu yüzde kaç?

    Son dakika haberine göre Temmuz 2022 dönemine ilişkin enflasyon oranı belli oldu. TÜİK'ten yapılan açıklamada temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 2,37, yıllık enflasyon ise yüzde 79,60 olarak açıklandı.

    Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu

    TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.

    TÜFE değişim oranları (%), Temmuz 2022

    TÜFE yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,79 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %119,11 ile ulaştırma oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Temmuz 2022


        Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,85 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %6,98 ile sağlık oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2022


        2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

        ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %68,46, AYLIK %3,49 OLDU
        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %42,81 olarak gerçekleşti.

        Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Temmuz 2022
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