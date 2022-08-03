SON DAKİKA! Temmuz ayı enflasyon oranı belli oldu! TÜİK temmuz enflasyonu yüzde kaç?

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Temmuz 2022





2022 yılı Temmuz ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %68,46, AYLIK %3,49 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,49, bir önceki yılın Aralık ayına göre %37,59, bir önceki yılın aynı ayına göre %68,46 ve on iki aylık ortalamalara göre %42,81 olarak gerçekleşti.