Türkiye'nin enerji devriminde 'altın' çağı: 500 milyar dolarlık rezerv için projeler hazır

Türkiye'nin, Karadeniz'de bulduğu doğal gazın hanelere ve sanayiye taşınması için geri sayım sürerken, aynı müjdeleri Doğu Akdeniz'den paylaşmak için Abdülhamid Han sondaj gemisi 9 Ağustos'ta sefere çıkıyor. Daha önce yurt içinde petrol yok yalanıyla kapatılan kuyular da yeniden açılmaya başlandı. Türkiye'nin enerji rekabetinde yerini almak için verdiği çabalar artarak devam ediyor. Denizlerde petrol ve gaz ararken diğer yandan da karada değerli maden arayışı sürüyor.
10 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIĞI KAPATABİLECEK
Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde altın araması yapan TÜMAD Madencilik AŞ Genel Müdürü Hasan Yücel Türkiye'nin 350-500 milyar dolarlık altın potansiyeline sahip olduğunu belirterek, 10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye'nin önümüzdeki 50 yıl boyunca 10 milyar dolarlık cari açığı rahatlıkla kapatabileceklerini söyledi.
CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI
Türkiye'nin yer altında 6 bin 500 ton altın rezervi bulunuyor. Pandemi ile birlikte dünyada altın talebi artarken, Türkiye geçen yıl 42 ton üretimle cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Altın üretiminin 2023 yılı itibarıyla yıllık 50 tona çıkarılması hedefleniyor. Uzun vadeli plan ise yılda 100 ton altın üretimi sağlamak.
5 BÜYÜK PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Bu hedefe ulaşmak için 5 büyük proje üzerinde çalışılıyor. Balıkesir, Çanakkale, Ağrı, Artvin ve Kütahya'da 1,1 milyar dolarlık altın madeni yatırımının devreye girmesi planlanıyor. Ağrı Mollakara'da inşaata başlandı. Beş projeyle birlikte 2 bin 650 kişiye daha doğrudan istihdam sağlanacak. Altın üretiminin yüzde 8'i ise Balıkesir ve Çanakkale bölgesinde TÜMAD tarafından gerçekleştiriliyor.