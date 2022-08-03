Türkiye'nin enerji devriminde 'altın' çağı: 500 milyar dolarlık rezerv için projeler hazır

Yücel şunları kaydetti: Türkiye'nin yıllık ithalatı 10 milyar dolar. Bu miktar pandemide 25 milyar dolara kadar çıktı. Merkez Bankaları büyük alımlar yaptı. Biz eğer 6-7 milyar dolarlık daha üretim yaparsak altın ithalatının sebep olduğu açığı çok rahatlıkla kapatabiliriz. Bunun için potansiyel de var.

Türkiye'de 6 bin 500 ton rezerv var. 350-500 milyar dolarlık bir potansiyelden bahsediyoruz. Ayrıca Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki potansiyel tam olarak bilinmiyor. Bakir bir alan.

Türkiye'nin potansiyelin harekete geçirilebilmesi için aramaların ve yatırımların teşvik edilmesi lazım. 10 milyar dolarlık yatırımla yıllık 10 milyarlık üretim yapabiliriz. O zaman önümüzdeki 50 yıl boyunca çok rahatlıkla cari açığı kapatabiliriz.

30-40 MİLYAR DOLAR KATMA DEĞER

Altının ekonomiye katkısını bununla da sınırlı olmadığını ifade eden Hasan Yücel şöyle devam etti: Altının hammadde boyutunun yanı sıra, rafineri, kuyumculuk ve nihai tüketici boyutu var. Türkiye bu entegrasyonu tamamlamış durumda.

Rafinerilerin o kadar büyük potansiyeli var ki Türkiye'deki üretilen altın bunu karşılamıyor. Eğer siz 10 milyar dolarlık altın üretirseniz bunun ekonomiye katkısı 30-40 milyar dolar olur.