Ev kiraları düşecek mi, ne zaman? 2022 kira fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 KİRA hesaplama ekranı!

Kira fiyatları ile ilgili araştırmalar gündemde enflasyon verilerinin olmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Ev kiraları düşecek mi, ne zaman? 2022 kira fiyatlarına indirim gelecek mi? Soruları sık sık araştırılıyor. İşte detaylar!
Kiralar düşecek mi sorusuna cevap veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından yüksek kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili özetle şunları söyledi:
"Gelen şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ve biz yapıyoruz. Suni bir artıştı hep onu söylüyoruz. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Cumhurbaşkanımız paylaştı. O da fiyatların geri gelmesine neden olacak, sistem oturacak.
(Piyasada düşüş oldu mu) Maliyetlerin de orada etkisi var. Demir ve çimento ana maliyetler diyelim. Şu an geri geri geliyor. Hem dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla da alakalı bir durum. Ülkeler üretime geçti, arz arttı. talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor. Onlar da oturuyor. Kirada da olacak konut fiyatında da olacak.
AÇ VE AÇIKTA BIRAKMAYIZ
Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. Vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız.
(Hazine arazileri) Hazine arazileriyle ilgili her türlü sübvansiyonu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.
(Kaç dönüm üzerinde uzlaşı var) Önümüzdeki ay itibariyle onları açıklayacağız.
(Sosyal konut projesi) Ağustos değil eylüle kaldı gibi, Eylül ayında Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Projeyi vatandaşlarımıza sunmuş olacağız."