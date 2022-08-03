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    • Ekonomi
    • 03.08.2022 10:07
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    • 03.08.2022 10:07
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    Ev kiraları düşecek mi, ne zaman? 2022 kira fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 KİRA hesaplama ekranı!

    Ev kiraları düşecek mi, ne zaman? 2022 kira fiyatlarına indirim gelecek mi? Soruları merak edilip araştırılmaya başlandı. Kiralar düşecek mi sorusuna cevap veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından yüksek kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerle birlikte kiralar düşecek mi sorusu gündeme geldi. Peki, 2022 kira fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 KİRA hesaplama ekranı!

    takvim.com.tr
    Ev kiraları düşecek mi, ne zaman?

    Kira fiyatları ile ilgili araştırmalar gündemde enflasyon verilerinin olmasıyla birlikte araştırılmaya başlandı. Ev kiraları düşecek mi, ne zaman? 2022 kira fiyatlarına indirim gelecek mi? Soruları sık sık araştırılıyor. İşte detaylar!

    Kiralar düşecek mi sorusuna cevap veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından yüksek kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili özetle şunları söyledi:

    "Gelen şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ve biz yapıyoruz. Suni bir artıştı hep onu söylüyoruz. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Cumhurbaşkanımız paylaştı. O da fiyatların geri gelmesine neden olacak, sistem oturacak.

    (Piyasada düşüş oldu mu) Maliyetlerin de orada etkisi var. Demir ve çimento ana maliyetler diyelim. Şu an geri geri geliyor. Hem dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla da alakalı bir durum. Ülkeler üretime geçti, arz arttı. talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor. Onlar da oturuyor. Kirada da olacak konut fiyatında da olacak.

    AÇ VE AÇIKTA BIRAKMAYIZ

    Bizim yaptığımız projelerle de buna imkan sağlayacağız. Vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız.

    (Hazine arazileri) Hazine arazileriyle ilgili her türlü sübvansiyonu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz.

    (Kaç dönüm üzerinde uzlaşı var) Önümüzdeki ay itibariyle onları açıklayacağız.

    (Sosyal konut projesi) Ağustos değil eylüle kaldı gibi, Eylül ayında Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Projeyi vatandaşlarımıza sunmuş olacağız."

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA DUYURMUŞTU

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konut ve artan kira fiyatları hakkında şu ifadelerde bulundu;

        "TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı ev sahibi yaparak dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlke kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu proje bitmek üzere. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli malzemelerle yapılacak bu konut projesinde yenilenebilir enerji sistemi kullanılacaktır. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların düşmesine de yol açacaktır. Şehit yakınları, gaziler ve emeklilere her zamanki gibi yer ayrılacaktır. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla projeyi tanıtacağız."



        20 YILA VARAN VADEYLE...

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı TOKİ sosyal konut projesi ile 81 ilde dar gelirli, emekli, yeni evlenecek çift, şehit ve gazi yakınları gibi öncelikli gruplar çok uyguna ev sahibi olabilecek. Konutlar, asgari ücretli ailelerin ulaşacağı fiyat ve ödeme koşullarında satışa çıkacak. 20 yıla varan vade ve uygun ödeme koşulları sunulacak. Bu sosyal konut projesinin detayları önümüzdeki ay bir basın toplantısıyla tanıtılacak.
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        Haberler Ekonomi Ev kiraları düşecek mi, ne zaman? 2022 kira fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 KİRA hesaplama ekranı!
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