Ev kiraları düşecek mi, ne zaman? 2022 kira fiyatlarına indirim gelecek mi? 2022 KİRA hesaplama ekranı!

Kiralar düşecek mi sorusuna cevap veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ardından yüksek kiralar ve konut fiyatlarıyla ilgili özetle şunları söyledi:

"Gelen şikayetlerin takibini Hazine ve Maliye Bakanlığı ve biz yapıyoruz. Suni bir artıştı hep onu söylüyoruz. Arzda sıkıntı varsa sıkıntıyı giderecek süreci Cumhurbaşkanımız paylaştı. O da fiyatların geri gelmesine neden olacak, sistem oturacak.

(Piyasada düşüş oldu mu) Maliyetlerin de orada etkisi var. Demir ve çimento ana maliyetler diyelim. Şu an geri geri geliyor. Hem dünyadaki tedarik zincirinin oturmasıyla da alakalı bir durum. Ülkeler üretime geçti, arz arttı. talep aynı kalınca mecburen fiyat da geri geliyor. Onlar da oturuyor. Kirada da olacak konut fiyatında da olacak.